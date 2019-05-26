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Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»

27.05.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

26 мая концертом завершился музыкальный проект «Песни о Бресте», начавшийся более года назад. Организатором проекта явился Брестский городской исполнительный комитет. В концерте прозвучали песни 17 авторов из Бреста, Жабинки, Ляховичей, Минска. В их числе были как уже известные авторы, а также музыканты, которые только начинают свой творческий путь.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»

По условиям конкурса текст песни о Бресте должен быть грамотным, вокально-адаптированным, не иметь сложно-произносимых слов, лаконичным и простым для восприятия, содержать яркие, запоминающиеся свежие образы и ассоциации с городом Брестом. На протяжении всей песни текст и музыка должны нести единую смысловую и динамическую (эмоциональную) нагрузку. Стилистика текста должна соответствовать стилистике музыки.

В составе жюри были:

начальник отдела культуры Брестского горисполкома Светлана Николаевна Семашко:

кандидат философских наук, руководитель народного вокального ансамбля «Милавица» Брестского городского центра культуры Лариса Ивановна Борсук;


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»

член Союза музыкальных деятелей Республики Беларусь, руководитель народного хора ветеранов имени Николая Шощица, руководитель образцового хора мальчиков «Пеўнікі» Брестского городского центра культуры Олег Евгеньевич Нерода;

преподаватель Брестского государственного музыкального колледжа имени Г.Ширмы Таисия Викторовна Засим;

композитор, певец, руководитель народного ансамбля джазовой музыки «Буг-Бэнд», руководитель рок-группы «Виски Уэй» Павел Анатольевич Харевич;

председатель жюри — председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Васильевич Красовский..

Начался концерт песней «Славься, Брест!», (слова Аркадия Сурского, музыка Сергея Любчука), исполняли песню Геннадий Ковалевский, Андрей Кунцевич, академический хор Брестского государственного музыкального колледжа, Брестский городской оркестр духовой и эстрадной музыки, струнная группа симфонического оркестра Брестского государственного музыкального колледжа имени Г.Ширмы. Дирижер – Валерий Коваль.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»

Всего прозвучало 17 песен.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»

Итоговая песня:

Ещё несколько песен можно посмотреть на канале ю-туб. Дипломом Брестского городского исполнительного комитета были награждены:

Геннадий Ковалевский, Учаев Илья, Казанцев Константин, Марчук Дмитрий, Кунцевич Андрей, Вокальная эстрадная студия «7 нот» (руководитель Наталья Мурзина), Арт-группа «ВИНС-аккорд» Ляховичского Дома культуры (руководитель Ирина Тулейко), Учащиеся Брестского государственного музыкального колледжа им.Г.Ширмы (струнная группа симфонического оркестра, вокалисты академического хора, хора «Купавушка»), Брестский городской духовой оркестр (Художественный руководитель и главный дирижер Валерий Коваль).


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»

К итоговому концерту был издан сборник нот «Музыкальный проект «Песни о Бресте». В сборнике напечатаны конкурсные песни, которые прозвучали в концерте. И 17 конкурсантов-участников финала получили этот сборник в подарок.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»

Дипломом финалиста Музыкального проекта «Песни о Бресте» были награждены:


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»

Бабицкая Лидия, Александровна Балковая, Надежда Дмитриевна Борисюк, Сергей Владимирович Закржевский, Виталий Владимирович Крутиков, Александр Владимирович Любчук, Сергей Феодосьевич и Гордеева Галина Васильевна, Марчук Георгий Васильевич, Елисеенков Олег Николаевич, Прокопович Александр Степанович, Савчук Валерий Александрович, Стецюк Сергей Васильевич, Тишук Петр Николаевич и Ильюк Василий Васильевич, Тулейко Ирина Владимировна и Столярчук Светлана Ивановна, Фетисов Виктор Васильевич, Хворост Анатолий Сергеевич, Одаев Евгений Викторович, Ходоренко Виктор Яковлевич, Яровой Василий Георгиевич и Ковзель Лидия Владимировна.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»
Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»
 

Победителями стали: в непрофессиональной номинации — Альберт Пославский, в его исполнении прозвучала песня «Брест, 1000 лет» на слова Ларисы Семёновой.

В номинации профессионалов победителем стал Александр Крутиков. Его песня «Я люблю тебя Брест!» прозвучала в исполнении группы «МузАрт» и Брестского городского оркестра духовой и эстрадной музыки.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66558.php

Завершился музыкальный проект «Песни о Бресте»

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  26 мая концертом завершился музыкальный проект «Песни о Бресте», начавшийся более года назад. Организатором проекта явился Брестский городской исполнительный...
 
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