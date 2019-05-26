Чья заслуга в обустройстве детской площадки у ФОКа?

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте на участке улицы Гаврилова, вплотную прилегающем к территории детского городка, открыли площадку, которой с полным правом можно присвоить статус разновозрастной. Ради организации варианта наиболее правильного полезного отдыха практически в любое время суток тут предоставлены абсолютно равные возможности представителям всех без исключения поколений – от мала до велика: просто собирайся и приходи хоть в одиночку, хоть семьей.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66557.php

Читать полностью в источнике с фото:





Казалось бы, еще один небольшой «пазл» органично вписался в общую большую многоплановую картину подготовки Бреста к грядущему тысячелетию, остается лишь «перекроить» прогулочные маршруты к новому объекту, однако неожиданно и вместе с тем вполне предсказуемо им воспользовались совершенно в иных целях.

По данному поводу на одном из информационных интернет-ресурсов в качестве отклика появилась следующая реплика: «В течение 6 лет, каждый год мы поднимали эту проблему – возрождения детского городка. Есть десятки статей на эту тему. Надеемся, что наш вынос мозга властям все же повлиял на принятие решений!»

Еще более уверенно, уже без робкой гипотетики, прямо и безапелляционно, что называется, в лоб, «выстреливает» в ту же сторону соответствующим заявлением пресс-служба организации «За свой город»: «Мы просили власти оборудовать его (детский городок. – Прим. Е.Л.) современными детскими игровыми комплексами из качественных и экологически чистых материалов, установить яркие и красочные горки, лестницы, качели и другое современное детское игровое и спортивное оборудование. Сегодня мы видим, что частично НАШИ (выделено мной. – Е.Л.) идеи реализовались». Так и хочется спросить: сами собой реализовались? Или кто-то их реализовал? А, может, всё гораздо проще: одни просто бросают в воздух идеи, другие же не ведут пустые разговоры или переписки, а занимаются делом.

Для тех, кто не в курсе: детский городок, о котором идет речь, – не режимно-пропускной объект, окруженный непроницаемой стеной заборов, оказавшийся где-то там, на задворках, забытый и никем не востребованный. Здесь на протяжении десятилетий росли и взрослели многие брестчане, в том числе и автор этих строк. В силу множества причин даже при желании никак нельзя было скрыть его очевидный и поблизости, и издалека постепенный упадок. Этот факт не оставляла без внимания и местная власть. Подтверждение тому – первоначальные планы, предусматривавшие создание на базе существующего физкультурно-оздоровительного комплекса и территории упомянутого городка многофункционального семейного водно-развлекательного под названием «Городской курорт». По тогдашней информации горисполкома, согласно разработанным проектам предусматривалось расширение здания ФОК под современный водно-развлекательный центр семейного типа, оснащенный бассейнами, аквапарком, СПА-услугами, боулингом, спортивными залами разного назначения, барами и кафе. Параллельно на территории детского городка предполагалась постройка крытого боулинга, стенки для скалолазов, кафе для взрослых и детей, игровых площадок, в том числе спортивной, волейбольной, теннисных кортов, открытого ледового катка. К сожалению, тогда с инвестором не сложилось. Начались поиски другого. В прошлом году уже была достигнута договоренность еще с одним инвестором о строительстве здесь спортивных площадок. Но в последний момент и эта сделка сорвалась, что, к слову, совсем не говорит о том, что местная власть сидела сложа руки. Наоборот, выход из сложившейся ситуации искали.

Изменчивая, далекая от постоянства реальность внесла существенные коррективы в масштабные замыслы, не поменяв саму концепцию: это место было и останется территорией наиболее эффективного свободного времяпровождения в самых разных его измерениях. Так что оппонентам «вертикали» в данном конкретном случае негоже рьяно перетягивать одеяло на себя, как у Ильфа и Петрова в романе «Золотой теленок», по принципу «бензин ваш – идеи наши». Куда уместнее сейчас задаться логичным вопросом: кто и что конкретно сделал для возрождения брестского детского городка?

…В течение последних десятилетий город над Бугом постоянно прирастает новыми кварталами жилой застройки, которые необходимо обустраивать с помощью множества самых разных объектов, в то же время в данном контексте не должны оставаться в стороне, на заднем плане и насущные потребности микрорайонов «со стажем». Как и любому другому городу любой страны, Бресту для этого необходимы немалые средства – где их взять? При ограниченности бюджета эффективны лишь два варианта: долевое строительство с привлечением денег со стороны либо поиск инвесторов.

Не выбрав ни первый, ни второй из них, определившие сами себя в защитники народных интересов, местные активисты так называемых демократических сил предпочли, по классику, пойти своим путем. Выйти на тропу критиканства и направлять в горисполком письма о необходимости возрождения детского городка. Согласитесь, это ведь куда проще, чем искать финансы, самостоятельно разрабатывать проект и под него получать грант, к примеру, по линии ЮНЕСКО, собрать деньги, наконец, на благое дело. А зачем? Гораздо проще, как показывает практика, отправить письмецо в горисполком, а потом просто примазаться к проекту, над которым ломали голову и трудились другие люди.

Итак, «активисты» дождались, пока этот напоминаемый ими время от времени вопрос не решит кто-то другой. Между тем не только весь этот период – и ранее, и теперь – в данном плане власти продолжают проводить планомерную работу, результаты которой – налицо. К слову, и тогда мамам-папам и их чадам, помимо детского городка, было где комфортно отдохнуть. На тот момент буквально через дорогу уже был создан и работал филиал городского парка культуры и отдыха с аттракционами, игровое оборудование устанавливалось практически повсеместно, в зоне шаговой доступности, причем не только во всех дворах новостроек по улице Московской. Непосредственно напротив ФОКа также имелись и современная горка, и песочница, а на его территории – постепенно обновляемые турники и горки. Позднее, в начале июля 2017 года, при активном содействии руководства города на одной транспортно-пешеходной магистральной линии с детским городком по улице Гаврилова возле ТЦ «Экватор» напротив гипермаркета «Green» появился бесплатный большой детский игровой комплекс.

Сегодня с полным правом можно констатировать: если активисты организации «За свой город» изначально замахивались на обустройство детского городка, то власти в результате постоянной работы добились неизмеримо большего. Пусть и не сразу, но нашли-таки серьезного инвестора – ОАО «Приорбанк» и, помимо упомянутой, договорились о финансировании еще трех подобных площадок в разных уголках областного центра (ул. Луцкая, 36, ул. Васнецова, Набережная Ф.Скорины).

В беседе с корреспондентом «Зари» председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский подчеркивает: не все задуманное претворяется в жизнь, инвесторы не всегда справляются с взятыми на себя обязательствами, меняются, приходят и уходят. Вместе с тем их всегда ожидают и по любым возникающим вопросам в любой момент на уровне области и города им готовы содействовать и исполнительная власть, и депутатский корпус.

Быть может, тем, кто выступает «За свой город», пора наконец-то перестать выдавать желаемое за действительное и перейти от сбора подписей, составления обращений в разные инстанции к реальным делам во благо брестчан? Тем более что широкое поле деятельности для этого есть даже на сравнительно небольшом участке детского городка: тут в обозримой перспективе после предварительной проработки собираются открывать – отдельно или в тесном соседстве, завязанном на концепции общего развития территории, – теннисный корт, экстремальные горки для велосипедистов, скейт-парк.