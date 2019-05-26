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Футбольный матч с участием клуба для многодетных семей «Family City» прошел в Бресте

27.05.2019 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Семья – это самое главное, что есть в жизни каждого человека, это любовь, забота, поддержка и понимание. Семья воспитывает, передает свои традиции, учит преодолевать трудности, формирует личность. Вместе с тем, семья – это хлопоты и ежедневный большой труд.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66556.php

Футбольный матч с участием клуба для многодетных семей «Family City» прошел в Бресте

Для того, чтобы дать возможность отдохнуть всей семьёй с пользой для здоровья, получить заряд хорошего настроения на спортивной площадке гимназии № 5 г.Бреста состоялся футбольный матч среди участников клуба для многодетных семей «Family City» территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района. Игра проходила при поддержке Ленинского РК ОО «БРСМ» (Сиваков К.В.) и Совета развития молодёжного предпринимательства Брестской области (Песков Д.А.).


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66556.php

Футбольный матч с участием клуба для многодетных семей «Family City» прошел в Бресте

Команды с яркими названиями «Барселона», «Метеор», «Факел» и «Navi» объединили родителей и детей. Папы демонстрировали прекрасную игру, а мамы активно болели за команды, поддерживали и вдохновляли детей и отцов.

В ходе дружеской встречи тренер по футболу Георгий Дорбуашвили провел мастер-класс по технике футбола и предоставил возможность посетить футбольный матч с участием команды «Динамо-Брест». Несомненно, кроме памятных сувениров и грамот, семьи получили большое удовольствие от игры, ведь ничто так не сплачивает, как спортивный азарт, командная игра и вера в общую победу.

 
Теги: Брест
 
 
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  Семья – это самое главное, что есть в жизни каждого человека, это любовь, забота, поддержка и понимание. Семья воспитывает, передает свои традиции, учит...
 
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