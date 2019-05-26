Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах центральной районной библиотеки

Источник материала: Газета Авангард

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности объектов ГУК «Буда-Кошелевская центральная районная библиотека» (руководитель – Разаханова Оксана Анатольевна).

В ходе проведения мониторинга было установлено, что руководством учреждения не на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности на объекте. Так в ГУК «Буда-Кошелевской центральной районной библиотеке» не ведется контроль за технически исправном состоянии первичных средств пожаротушения. Количество огнетушителей не соответствует нормам положенности. Пути эвакуации не обозначены знаками пожарной безопасности.

Руководителю учреждения вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.