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Карину Карначеву выбрали делегатом от района в Молодежный совет при Гомельском областном Совете депутатов

27.05.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Карину Карначеву выбрали делегатом от района в Молодежный совет при Гомельском областном Совете депутатов

В состав Молодежного совета входят 26 человек, 21 из которых отбирается районными Советами депутатов, а 5 – Гомельским городским Советом депутатов. Он создается с целью оказания содействия в реализации государственной молодежной политики, вовлечения молодежи в процессы социально-экономического развития области, а также ее привлечения к политической, общественной и культурной жизни общества, создания условий для реализации других задач.
В кампании по отбору кандидатов приняли участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 31 года. Было подано 25 анкет кандидатов в делегаты, которые работают в сфере образования, здравоохранения, культуры и сельского хозяйства.
В течение двух дней в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко проходили встречи председателя районного Совета депутатов Натальи Киселевой и членов президиума райсовета с делегатами в Молодежный совет. В формате открытого диалога делегаты рассказали о себе, изложили свое видение будущего молодежи и молодежной политики, познакомили присутствовавших со своими программными тезисами.
Так, путем закрытого голосования кандидатом от Буда-Кошелевского района в Молодежный совет при Гомельском областном Совете депутатов избрана делегат от Уваровичской средней школы Карина Карначева.

Карину Карначеву выбрали делегатом от района в Молодежный совет при Гомельском областном Совете депутатов
Карину Карначеву выбрали делегатом от района в Молодежный совет при Гомельском областном Совете депутатов
Карину Карначеву выбрали делегатом от района в Молодежный совет при Гомельском областном Совете депутатов
Карину Карначеву выбрали делегатом от района в Молодежный совет при Гомельском областном Совете депутатов
Карину Карначеву выбрали делегатом от района в Молодежный совет при Гомельском областном Совете депутатов
Карину Карначеву выбрали делегатом от района в Молодежный совет при Гомельском областном Совете депутатов
Карину Карначеву выбрали делегатом от района в Молодежный совет при Гомельском областном Совете депутатов

Ольга ЧЕРНЯКОВА
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В состав Молодежного совета входят 26 человек, 21 из которых отбирается районными Советами депутатов, а 5 – Гомельским городским Советом депутатов. Он...
 
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