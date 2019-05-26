Карину Карначеву выбрали делегатом от района в Молодежный совет при Гомельском областном Совете депутатов

Источник материала: Газета Авангард





В состав Молодежного совета входят 26 человек, 21 из которых отбирается районными Советами депутатов, а 5 – Гомельским городским Советом депутатов. Он создается с целью оказания содействия в реализации государственной молодежной политики, вовлечения молодежи в процессы социально-экономического развития области, а также ее привлечения к политической, общественной и культурной жизни общества, создания условий для реализации других задач.

В кампании по отбору кандидатов приняли участие юноши и девушки в возрасте от 14 до 31 года. Было подано 25 анкет кандидатов в делегаты, которые работают в сфере образования, здравоохранения, культуры и сельского хозяйства.

В течение двух дней в картинной галерее имени Е.Е. Моисеенко проходили встречи председателя районного Совета депутатов Натальи Киселевой и членов президиума райсовета с делегатами в Молодежный совет. В формате открытого диалога делегаты рассказали о себе, изложили свое видение будущего молодежи и молодежной политики, познакомили присутствовавших со своими программными тезисами.

Так, путем закрытого голосования кандидатом от Буда-Кошелевского района в Молодежный совет при Гомельском областном Совете депутатов избрана делегат от Уваровичской средней школы Карина Карначева.

















Ольга ЧЕРНЯКОВА

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