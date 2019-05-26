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Украина, Беларусь и Литва запустят новый контейнерный поезд Containerships train
27.05.2019 16:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: unian.net
"Укрзализныця" запустила новый регулярный контейнерный поезд со станции "Нижнеднепровск-Узел" до станции Славкув (Польша).
Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", завтра будет подписано соглашение по реализации нового проекта. "28 мая руководители железных дорог Украины, Беларуси и Литвы и обществ Containerships (Украина), компаний Intermodal Container Service и LG CARGO (Литва) подпишут соглашение по реализации нового проекта - организации перевозок контейнеров в составе контейнерного поезда Containerships train в сочетании Литва - Беларусь - Украина и обратно", - говорится в сообщении.
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"Укрзализныця" запустила новый регулярный контейнерный поезд со станции "Нижнеднепровск-Узел" до станции Славкув (Польша).
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