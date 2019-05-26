Украина, Беларусь и Литва запустят новый контейнерный поезд Containerships train

Источник материала: Ежедневник



фото: unian.net

"Укрзализныця" запустила новый регулярный контейнерный поезд со станции "Нижнеднепровск-Узел" до станции Славкув (Польша).

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", завтра будет подписано соглашение по реализации нового проекта. "28 мая руководители железных дорог Украины, Беларуси и Литвы и обществ Containerships (Украина), компаний Intermodal Container Service и LG CARGO (Литва) подпишут соглашение по реализации нового проекта - организации перевозок контейнеров в составе контейнерного поезда Containerships train в сочетании Литва - Беларусь - Украина и обратно", - говорится в сообщении.



Как сообщал УНИАН , в начале апреля "Укрзализныця" запустила новый регулярный контейнерный поезд со станции "Нижнеднепровск-Узел" до станции Славкув (Польша). Этот поезд стал 19-м контейнерным поездом, курсирующим на постоянной основе по территории Украины (из них восемь - транзитные).



