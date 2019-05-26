Турчин: нет оснований для корректировки прогноза по росту ВВП на 4% в 2019 году

Источник материала: Новости Хотимска

Для корректировки прогноза по росту ВВП Беларуси в 2019 году, предусмотренного на уровне 4%, пока нет оснований, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин в эфире телеканала «Беларусь 1» , сообщает БЕЛТА.

ВВП Беларуси в январе-апреле вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. «Для корректировки прогноза по росту ВВП пока оснований нет. Думаю, что многие проблемы должны решиться в ближайшее время, — сказал Александр Турчин, — где-то мы подтянем экспорт, выполняя поручение Президента , поэтому пока говорить о корректировке преждевременно».

Что касается социальных вопросов, правительство будет уделять особое внимание организациям с низким уровнем оплаты труда. «Все поручения даны, мы это будем жестко контролировать. Первый этап — это те организации, которые платят людям зарплату менее Br400. Мы поставили себе задачу, что к 1 июля в стране таких предприятий быть не должно. Тут две составляющие: эффективность работы этих предприятий и принятие управленческих решений. У каждого из этих предприятий есть собственник. Если вы видите, что предприятие не может эффективно работать, принимайте управленческое решение — присоединяйте, продавайте, ликвидируйте, при этом, безусловно, трудостроив людей, но платить такую зарплату — это непозволительно, — подчеркнул первый вице-премьер. — А следующий этап работы — на 1 января 2020 года — это предприятия с заработной платой ниже Br500».