Источник материала: Новости Хотимска

В преддверии летних каникул в Беларуси проходит акция «Внимание — дети!».

Сроки акции: 25 мая — 5 июня.

Цель — избежать травматизма детей на дорогах.

Водителям:

следует передвигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар;

быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, вблизи детских учреждений, остановок общественного транспорта, во дворах;

соблюдать скоростной режим;

обеспечивать безопасную перевозку детей.

Родителям необходимо объяснить ребенку, как вести себя на дороге, во дворах (где безопасно играть в мяч, кататься на велосипеде, роликах, самокате и т.д.).

Наибольшее количество происшествий с участием детей в летний период фиксируется с пятницы по воскресенье.

В среднем 70% детей получают травмы на дорогах в период с мая по октябрь.

Большинство ДТП происходит по вине водителей.

Важно!

С начала 2019 года на дорогах погибли 5 детей, еще 96 несовершеннолетних получили травмы.*

С января по апрель 2019 года 30 детей стали участниками ДТП, являясь пассажирами. При этом каждый второй перевозился с нарушением правил (9 — без ремня безопасности, 5 — без детского удерживающего устройства).

* По состоянию на 20 мая.