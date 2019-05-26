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Акция «Внимание — дети!»
27.05.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В преддверии летних каникул в Беларуси проходит акция «Внимание — дети!».
Сроки акции: 25 мая — 5 июня.
Цель — избежать травматизма детей на дорогах.
Водителям:
следует передвигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар;
быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, вблизи детских учреждений, остановок общественного транспорта, во дворах;
соблюдать скоростной режим;
обеспечивать безопасную перевозку детей.
Родителям необходимо объяснить ребенку, как вести себя на дороге, во дворах (где безопасно играть в мяч, кататься на велосипеде, роликах, самокате и т.д.).
Наибольшее количество происшествий с участием детей в летний период фиксируется с пятницы по воскресенье.
В среднем 70% детей получают травмы на дорогах в период с мая по октябрь.
Большинство ДТП происходит по вине водителей.
Важно!
С начала 2019 года на дорогах погибли 5 детей, еще 96 несовершеннолетних получили травмы.*
С января по апрель 2019 года 30 детей стали участниками ДТП, являясь пассажирами. При этом каждый второй перевозился с нарушением правил (9 — без ремня безопасности, 5 — без детского удерживающего устройства).
* По состоянию на 20 мая.
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В преддверии летних каникул в Беларуси проходит акция «Внимание — дети!». Сроки акции: 25 мая — 5 июня. Цель — избежать травматизма детей на дорогах....
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