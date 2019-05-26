ФК «Сморгонь» потерпел седьмое поражение в чемпионате (+ВИДЕО)

Источник материала: Светлы шлях

В матче седьмого тура футбольного чемпионата страны среди команд первой лиги, который прошел в субботу, 25 мая, ФК «Сморгонь» на выезде в Новополоцке разгромно проиграл местному «Нафтану» - 5:0.

Хозяева открыли счет уже на 19-й минуте. Точным ударом отличился Александр Клещенок. Через шесть минут Владислав Знак удвоил преимущество своей команды.

После перерыва футболисты «Нафтана» продолжили атаковать наши ворота. В итоге, к середине второго тайма счет на табло был уже 4:0 в пользу команды из Новополоцка. На 62-й минуте гол забил Антон Терещенко, а на 65-й – Александр Красий. Финальную точку в разгроме «Сморгони» на 78-й минуте поставил Анатолий Жуков – 5:0.

Проигрыш в Новополоцке для подопечных Павла Роднёнка стал седьмым подряд с начала чемпионата. Не набрав ни одного очка, сморгонская команда продолжает занимать последнюю строчку в турнирной таблице.

Следующий тур, который пройдет 1 июня, ФК «Сморгонь» пропускает. Ближайший матч наши футболисты проведут в гостях против гомельского «Локомотива» 8 июня.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Видео с ютуб-канала Футбольный клуб СМОРГОНЬ .