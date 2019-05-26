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В Минск «привезут» вечера джаза у Ратуши. Всё, что нужно о них знать

27.05.2019 16:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минск вернется уличная джазовая музыка. У городской Ратуши каждую субботу с 22 июня по 6 июля будут проходить джазовые вечера с артистами из Бельгии, Италии, Исландии и США и не только. По информации TUT.by рассказываем, куда пойти и чего ожидать от бесплатных (кстати) мероприятий. 

Tutu Puoane Belgian Quartet, Бельгия

У ратуши выступит исполнительница из ЮАР Туту Пуоун, альбом 2011 года которой удостоили Южноафриканской музыкальной премии. В Минске она откроет сезон вместе со своим квартетом.

Дата: 22 июня.
Место: у городской Ратуши.

Nicola Conte, Италия

Стиль Николы Конте – «кислотный джаз». Несмотря на классическое музыкальное образование, произведения Конте – синтез босса-новы, саундтреков из итальянских фильмов 1960-х и традиционной индийской музыки.

Дата: 22 июня.
Место: у городской Ратуши.

Magnus Lindgren, Швеция 

В одну из суббот минчане услышат саксофониста Магнуса Линдгрена – он сотрудничает как с выдающимися музыкантами, так и с малоизвестными джазовыми коллективами, миксует джаз и классику, устраивает эксперименты с бразильской самбой и традиционной африканской музыкой.

Дата: 29 июня.
Место: у городской Ратуши.

Mezzoforte, Исландия

Парни из Исландии играют джаз и фанк-фьюжн. За всю свою деятельность они выпустили 14 альбомов и шесть сборников. А благодаря тому, что группа Mezzoforte возникла в 1977 году, в Европе их называют старейшим джазовым коллективом. 

Дата: 29 июня.
Место: у городской Ратуши.

Joey DeFrancesco, Америка

Джои ДеФранческо дважды номинировали на «Грэмми», его джазовые инструменты – орга́н и голос. На клавишах он начал учиться играть с четырех лет, а с 2003 года эксперты журнала Down Beat выбирают его лучшим джазовым органистом – и так каждый год.

Дата: 6 июля.
Место: у городской Ратуши.

The Baylor Project, Америка

The Baylor Project – Маркус и Жан Бэйлоры, семейный джазовый дуэт из Штатов. Их так же, как и Джои ДеФранческо, номинировали на две «Грэмми»: «Лучшее традиционное исполнение R&B» и «Лучший джазовый вокальный альбом». В своем творчестве они смешивают госпел, блюз и соул.

Дата: 6 июля.
Место: у городской Ратуши.

Фото обложки носит иллюстративный характер.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минск вернется уличная джазовая музыка. У городской Ратуши каждую субботу с 22 июня по 6 июля будут проходить джазовые вечера с артистами из Бельгии, Италии,...
 
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