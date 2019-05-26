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В Минск «привезут» вечера джаза у Ратуши. Всё, что нужно о них знать
Источник материала: KYKY>
В Минск вернется уличная джазовая музыка. У городской Ратуши каждую субботу с 22 июня по 6 июля будут проходить джазовые вечера с артистами из Бельгии, Италии, Исландии и США и не только. По
Tutu Puoane Belgian Quartet, Бельгия
У ратуши выступит исполнительница из ЮАР Туту Пуоун, альбом 2011 года которой удостоили Южноафриканской музыкальной премии. В Минске она откроет сезон вместе со своим квартетом.
Дата: 22 июня.
Nicola Conte, Италия
Стиль Николы Конте – «кислотный джаз». Несмотря на классическое музыкальное образование, произведения Конте – синтез босса-новы, саундтреков из итальянских фильмов 1960-х и традиционной индийской музыки.
Дата: 22 июня.
Magnus Lindgren, Швеция
В одну из суббот минчане услышат саксофониста Магнуса Линдгрена – он сотрудничает как с выдающимися музыкантами, так и с малоизвестными джазовыми коллективами, миксует джаз и классику, устраивает эксперименты с бразильской самбой и традиционной африканской музыкой.
Дата: 29 июня.
Mezzoforte, Исландия
Парни из Исландии играют джаз и фанк-фьюжн. За всю свою деятельность они выпустили 14 альбомов и шесть сборников. А благодаря тому, что группа Mezzoforte возникла в 1977 году, в Европе их называют старейшим джазовым коллективом.
Дата: 29 июня.
Joey DeFrancesco, Америка
Джои ДеФранческо дважды номинировали на «Грэмми», его джазовые инструменты – орга́н и голос. На клавишах он начал учиться играть с четырех лет, а с 2003 года эксперты журнала Down Beat выбирают его лучшим джазовым органистом – и так каждый год.
Дата: 6 июля.
The Baylor Project, Америка
The Baylor Project – Маркус и Жан Бэйлоры, семейный джазовый дуэт из Штатов. Их так же, как и Джои ДеФранческо, номинировали на две «Грэмми»: «Лучшее традиционное исполнение R&B» и «Лучший джазовый вокальный альбом». В своем творчестве они смешивают госпел, блюз и соул.
Дата: 6 июля.
Фото обложки носит иллюстративный характер.
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В Минск вернется уличная джазовая музыка. У городской Ратуши каждую субботу с 22 июня по 6 июля будут проходить джазовые вечера с артистами из Бельгии, Италии,...
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