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Заходи, смотри, что хочешь. На МТЗ провели день открытых дверей и показали самый большой трактор
Источник материала: Tut.by
В честь своего 73-летия МТЗ устроил большой праздник: открыл двери завода для всех желающих. Посетители смогли заглянуть в цеха сборки, познакомиться со всей линейкой техники, выпускаемой на заводе. Апофеозом дня стала презентация новой модели трактора.
Сейчас МТЗ имеет в своей линейке более сотни моделей тракторов, от мотоблоков и мини-тракторов до огромных машин. До недавних пор самой большой и мощной в линейке была модель 3522 с двигателем мощностью до 355 л.с. Но теперь гамма пополнилась еще одной машиной.
Модель 5022 — это трактор с новым дизайном кабины и эксклюзивной желтой окраской. Такую получат все машины с двигателями Caterpillar экологического класса EU stage 5.
Новая линейка тракторов мощностью от 65 до 500 л.с. будет иметь и другие отличительные особенности по сравнению с остальными тракторами МТЗ. Скорее всего, они коснутся технических особенностей и внутреннего наполнения.
BELARUS 5022 оснащен не хуже иного легкового автомобиля. У него есть климат-контроль, кресло с пневмоподвеской, подлокотник с пультом управления. Зеркала — с электроподогревом и регулировкой из кабины. Новинка имеет широкий спектр применения. Это не только сельское хозяйство, но и промышленность, строительство.
Шоу-стоппером на этом празднике выступил гоночный болид, собранный из деталей серийных моделей тракторов. Жаль, но это всего лишь макет. Двигателя у болида нет, так что самостоятельно он ездить не умеет.
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