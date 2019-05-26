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Заходи, смотри, что хочешь. На МТЗ провели день открытых дверей и показали самый большой трактор

27.05.2019 16:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В честь своего 73-летия МТЗ устроил большой праздник: открыл двери завода для всех желающих. Посетители смогли заглянуть в цеха сборки, познакомиться со всей линейкой техники, выпускаемой на заводе. Апофеозом дня стала презентация новой модели трактора.


Хочешь — смотри, а хочешь — изучай внутри. Вся техника была доступна для посетителей Дня открытых дверей на МТЗ

Сейчас МТЗ имеет в своей линейке более сотни моделей тракторов, от мотоблоков и мини-тракторов до огромных машин. До недавних пор самой большой и мощной в линейке была модель 3522 с двигателем мощностью до 355 л.с. Но теперь гамма пополнилась еще одной машиной.


BELARUS 5022 — самый крупный и мощный трактор в гамме МТЗ

Модель 5022 — это трактор с новым дизайном кабины и эксклюзивной желтой окраской. Такую получат все машины с двигателями Caterpillar экологического класса EU stage 5.


Новая линейка тракторов мощностью от 65 до 500 л.с. будет иметь и другие отличительные особенности по сравнению с остальными тракторами МТЗ. Скорее всего, они коснутся технических особенностей и внутреннего наполнения.


BELARUS 5022 оснащен не хуже иного легкового автомобиля. У него есть климат-контроль, кресло с пневмоподвеской, подлокотник с пультом управления. Зеркала — с электроподогревом и регулировкой из кабины. Новинка имеет широкий спектр применения. Это не только сельское хозяйство, но и промышленность, строительство.



Шоу-стоппером на этом празднике выступил гоночный болид, собранный из деталей серийных моделей тракторов. Жаль, но это всего лишь макет. Двигателя у болида нет, так что самостоятельно он ездить не умеет.

 
Теги: знакомства
 
 
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Минский тракторный завод провел традиционный день открытых дверей. Любой желающий мог посетить некоторые цеха завода, посмотреть и пощупать образцы техники....
 
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