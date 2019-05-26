Сын Лукашенко попал в Instagram биатлонисток и луки из Парижа. Обзор соцсетей спортсменок за неделю

Источник материала: Tut.by

Виктор Лукашенко получил от подписчиков Динары Алимбековой и Ирины Кривко более четырех тысяч лайков в сумме, а Александра Герасименя — предложение руки и сердца от своего мужа. Теннисистки массово постят луки на фоне Эйфелевой башни, и на этом фоне фотографии Виктории Азаренко, Серены Уильямс и Гарбинье Мугурусы выгодно отличаются. SPORT.TUT.BY выделяет главное в Instagram спортсменок за неделю.

Девушки из чемпионского состава олимпийской биатлонной эстафеты на Играх 2018 года в Пхенчхане Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Динара Алимбекова и Ирина Кривко побывали на прошлой неделе на открытии фотовыставки «Беларусь олимпийская: яркие страницы».

— Снимки — супер! — отметила Надежда на своей страничке в Instagram. — Все спортсмены рассматривали их и вспоминали тот самый момент, когда они были запечатлены, и говорили: «Помню как вчера!»

Динара и Ира опубликовали у себя в Instagram фото с и.о. первого вице-президента НОК Беларуси Виктором Лукашенко, который также посетил выставку. У Динары этот кадр собрал 1919 лайков по состоянию на сейчас, у Иры — 2211 лайков.

— Приятные моменты, — подписала фото Кривко.

Дарья Домрачева вместе с мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом на неделе также провела время в компании отца Максима Мирного Николая Николаевича и передала привет знаменитому теннисисту в соцсетях.

— Делаем первые шаги в большом теннисе — начало положено, профессиональные советы от знатока дела Николая Мирного и ракетки уже в нашем арсенале, — сообщила Даша. — Следующий этап — урок от Макса. Зимой поменяемся ролями. Готовься, Макс Мирный!

Тем временем теннисистки активно выкладывают луки из столицы Франции. Неудивительно, ведь 26 мая в Париже стартовал второй в сезоне турнир серии «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».

Украинка Элина Свитолина (9 WTA) ловила лучики солнца на фоне Эйфелевой башни.