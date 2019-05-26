ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сын Лукашенко попал в Instagram биатлонисток и луки из Парижа. Обзор соцсетей спортсменок за неделю

27.05.2019 16:36 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Виктор Лукашенко получил от подписчиков Динары Алимбековой и Ирины Кривко более четырех тысяч лайков в сумме, а Александра Герасименя — предложение руки и сердца от своего мужа. Теннисистки массово постят луки на фоне Эйфелевой башни, и на этом фоне фотографии Виктории Азаренко, Серены Уильямс и Гарбинье Мугурусы выгодно отличаются. SPORT.TUT.BY выделяет главное в Instagram спортсменок за неделю.

Девушки из чемпионского состава олимпийской биатлонной эстафеты на Играх 2018 года в Пхенчхане Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Динара Алимбекова и Ирина Кривко побывали на прошлой неделе на открытии фотовыставки «Беларусь олимпийская: яркие страницы».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) 22 Май 2019 в 10:07 PDT

— Снимки — супер! — отметила Надежда на своей страничке в Instagram. — Все спортсмены рассматривали их и вспоминали тот самый момент, когда они были запечатлены, и говорили: «Помню как вчера!»

Динара и Ира опубликовали у себя в Instagram фото с и.о. первого вице-президента НОК Беларуси Виктором Лукашенко, который также посетил выставку. У Динары этот кадр собрал 1919 лайков по состоянию на сейчас, у Иры — 2211 лайков.

— Приятные моменты, — подписала фото Кривко.

Дарья Домрачева вместе с мужем Уле-Эйнаром Бьорндаленом на неделе также провела время в компании отца Максима Мирного Николая Николаевича и передала привет знаменитому теннисисту в соцсетях.

— Делаем первые шаги в большом теннисе — начало положено, профессиональные советы от знатока дела Николая Мирного и ракетки уже в нашем арсенале, — сообщила Даша. — Следующий этап — урок от Макса. Зимой поменяемся ролями. Готовься, Макс Мирный!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) 21 Май 2019 в 8:20 PDT

Тем временем теннисистки активно выкладывают луки из столицы Франции. Неудивительно, ведь 26 мая в Париже стартовал второй в сезоне турнир серии «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».

Украинка Элина Свитолина (9 WTA) ловила лучики солнца на фоне Эйфелевой башни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elina Svitolina

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виктор Лукашенко получил от подписчиков Динары Алимбековой и Ирины Кривко более четырех тысяч лайков в сумме, а Александра Герасименя - предложение руки и сердца...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стали известны возможные соперники БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика