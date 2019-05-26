|
Стали известны возможные соперники БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов
Источник материала: Tut.by
Определились все участники Лиги чемпионов-2019/20. Борисовский БАТЭ, в отличие от прошлого года, стартует уже с 1-го квалификационного раунда, где может встретиться с «Ференцварошем» Николая Сигневича или чемпионом Польши «Пястом», сообщает
Лига чемпионов-2019/20
Предварительный раунд (4 команды)
11 июня — жеребьевка предварительного раунда.
Сеяные
Несеяные
На этой стадии будут сыграны три матча — два полуфинала и финал. Победитель финала получит путевку в 1-й квалификационный раунд и будет там посеян с максимальным рейтингом среди участников предварительного раунда (4,250). Это связано с тем, что жеребьевка 1-го квалификационного раунда состоится до того, как определится победитель предварительного.
1-й квалификационный раунд — путь чемпионов (34 команды)
Именно с этой стадии вступает в борьбу БАТЭ.
18/19 июня — жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов.
Сеяные
А из этой компании кто-то станет первым соперником борисовчан в на старте квалификации:
Несеяные
1) Участник, помеченный звездочкой (*), — наиболее вероятный победитель предварительного раунда согласно рейтингу;
2) Жеребьевка 2-го квалификационного раунда состоится раньше, чем станут известны результаты матчей 1-го квалификационного раунда. В связи с этим несеяные команды, которые пробьются в следующий раунд, получат там коэффициент побежденной сеяной команды;
3) «Пюник» еще ведет борьбу за звание чемпионата Армении с «Арарат-Арменией». Однако «Арарат-Армения» был создан в 2017 году и еще не имеет лицензии УЕФА и права участия в еврокубках. Поэтому в ЛЧ Армению представит именно «Пюник».
2-й квалификационный раунд — путь чемпионов (20 команд)
23/24 июля и 30/31 июля — матчи 2-го квалификационного раунда.
Сеяные
А кто-то из этих клубов может стать вторым соперником борисовчан в квалификации, если БАТЭ преодолеет первый раунд:
Несеяные
1) Участники, помеченные звездочкой (*), — наиболее вероятные победители 1-го квалификационного раунда согласно рейтингу;
2) Жеребьевка 3-го квалификационного раунда состоится раньше, чем станут известны результаты матчей 2-го квалификационного раунда. В связи с этим несеяные команды, которые пробьются в следующий раунд, получат там коэффициент побежденной сеяной команды.
3-й квалификационный раунд — путь чемпионов (12 команд)
22 июля — жеребьевка 3-го квалификационного раунда.
Сеяные
Если БАТЭ успешно пройдет 2 круга, то третьим соперником на пути бориосовчан может стать какой-то из этих клубов:
Несеяные
1) Участники, помеченные двумя звездочками (**), — наиболее вероятные победители 2-го квалификационного раунда согласно рейтингу; 2) Жеребьевка раунда плей-офф состоится раньше, чем станут известны результаты матчей 3-го квалификационного раунда. В связи с этим несеяные команды, которые пробьются в следующий раунд, получат там коэффициент побежденной сеяной команды.
Раунд плей-офф — путь чемпионов (8 команд)
5 августа — жеребьевка раунда плей-офф.
В случае попадания в эту, решающую, стадию отбора БАТЭ будет уже в компании несеяных команд. И вот кто в таком случает будет среди вероятных соперников борисовчан:
Сеяные
Несеяные
2-й квалификационный раунд — путь нечемпионов (6 команд)
Сеяные
Несеяные
3-й квалификационный раунд — путь нечемпионов (8 команд)
Cеяные
Несеяные
Участники, помеченные двумя звездочками (**), — наиболее вероятные победители 2-го квалификационного раунда согласно рейтингу.
Раунд плей-офф — путь нечемпионов (4 команды)
Сеяные
Несеяные
Участники, помеченные тремя звездочками (***), — наиболее вероятные победители 3-го квалификационного раунда согласно рейтингу.
Лига Европы-2019/20
Солигорский «Шахтер» (коэффициент — 4,375), минское «Динамо» (9,000) и «Витебск» (4,375) стартуют с 1-го квалификационного раунда. Причем все белорусское трио окажется в корзине сеяных.
Однако в случае выхода во 2-й квалификационный раунд среди сеяных, скорее всего, окажутся лишь минчане — если в 1-м раунде не случится большого количества сенсационных результатов с вылетом фаворитов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Определились все участники Лиги чемпионов-2019/20. Борисовский БАТЭ, в отличие от прошлого года, стартует уже с 1-го квалификационного раунда, где может встретиться с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)