Стали известны возможные соперники БАТЭ в квалификации Лиги чемпионов

Источник материала: Tut.by

Определились все участники Лиги чемпионов-2019/20. Борисовский БАТЭ, в отличие от прошлого года, стартует уже с 1-го квалификационного раунда, где может встретиться с «Ференцварошем» Николая Сигневича или чемпионом Польши «Пястом», сообщает «Прессбол» .



Фото: Reuters

Лига чемпионов-2019/20

Предварительный раунд (4 команды)

11 июня — жеребьевка предварительного раунда.

25−28 июня — полуфиналы и финал предварительного раунда.

Сеяные

Линкольн (Гибралтар) — 4,250

Санта-Колома (Андорра) — 4,000.

Несеяные

Тре Пенне (Сан-Марино) — 0,750

Фероникели (Косово) — 0,500.

На этой стадии будут сыграны три матча — два полуфинала и финал. Победитель финала получит путевку в 1-й квалификационный раунд и будет там посеян с максимальным рейтингом среди участников предварительного раунда (4,250). Это связано с тем, что жеребьевка 1-го квалификационного раунда состоится до того, как определится победитель предварительного.

1-й квалификационный раунд — путь чемпионов (34 команды)

Именно с этой стадии вступает в борьбу БАТЭ.

18/19 июня — жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов.

9/10 и 16/17 июля — матчи 1-го квалификационного раунда.

Сеяные

Селтик (Шотландия) — 31,000

БАТЭ (Беларусь) — 27,500

Астана (Казахстан) — 27,500

Лудогорец (Болгария) — 27,000

Карабах (Азербайджан) — 22,000

Марибор (Словения) — 18,500

Црвена Звезда (Сербия) — 16,750

Шериф (Молдова) — 12,250

Русенборг (Норвегия) — 11,500

ХИК (Финляндия) — 9,000

Дандолк (Ирландия) — 7,000

Дюделанж (Люксембург) — 6,250

Шкендия (Македония) — 6,000

Нью-Сэйнтс (Уэльс) — 6,000

Слован (Словакия) — 6,000

АИК (Швеция) — 5,500.

А из этой компании кто-то станет первым соперником борисовчан в на старте квалификации:

Несеяные

Судува (Литва) — 4,250

Сараево (Босния и Герцеговина) — 4,250

Валлетта (Мальта) — 4,250

Линкольн* (Гибралтар) — 4250

Пяст (Польша) — 3,850

Пюник (Армения) — 3,750

Клуж (Румыния) — 3,500

Ференцварош (Венгрия) — 3,500

Нымме Калью (Эстония) — 3,500

Сутьеска (Черногория) — 3,000

Партизан (Албания) — 3,000

Валюр (Исландия) — 2,750

Линфилд (Северная Ирландия) — 2,250

Торсхавн (Фареры) — 1,500

Рига (Латвия) — 1,125

Сабуртало (Грузия) — 0,950.

1) Участник, помеченный звездочкой (*), — наиболее вероятный победитель предварительного раунда согласно рейтингу;

2) Жеребьевка 2-го квалификационного раунда состоится раньше, чем станут известны результаты матчей 1-го квалификационного раунда. В связи с этим несеяные команды, которые пробьются в следующий раунд, получат там коэффициент побежденной сеяной команды;

3) «Пюник» еще ведет борьбу за звание чемпионата Армении с «Арарат-Арменией». Однако «Арарат-Армения» был создан в 2017 году и еще не имеет лицензии УЕФА и права участия в еврокубках. Поэтому в ЛЧ Армению представит именно «Пюник».

2-й квалификационный раунд — путь чемпионов (20 команд)

23/24 июля и 30/31 июля — матчи 2-го квалификационного раунда.

Сеяные

Селтик* (Шотландия) — 31,000

Копенгаген (Дания) — 31,000

Динамо (Загреб, Хорватия) — 29,500

БАТЭ* (Беларусь) — 27,500

Астана* (Казахстан) — 27,500

Лудогорец* (Болгария) — 27,000

АПОЭЛ (Кипр) — 25,500

Карабах* (Азербайджан) — 22,000

Марибор* (Словения) — 18,500

Црвена Звезда* (Сербия) — 16,750.

А кто-то из этих клубов может стать вторым соперником борисовчан в квалификации, если БАТЭ преодолеет первый раунд:

Несеяные

Маккаби (Тель-Авив, Израиль) — 16,000

Шериф* (Молдова) — 12,250

Русенборг* (Норвегия) — 11,500

ХИК* (Финляндия) — 9,000

Дандолк* (Ирландия) — 7,000

Дюделанж* (Люксембург) — 6,250

Шкендия* (Македония) — 6,000

Нью-Сэйнтс* (Уэльс) — 6,000

Слован* (Словакия) — 6,000

АИК* (Швеция) — 5,500.

1) Участники, помеченные звездочкой (*), — наиболее вероятные победители 1-го квалификационного раунда согласно рейтингу;

2) Жеребьевка 3-го квалификационного раунда состоится раньше, чем станут известны результаты матчей 2-го квалификационного раунда. В связи с этим несеяные команды, которые пробьются в следующий раунд, получат там коэффициент побежденной сеяной команды.

3-й квалификационный раунд — путь чемпионов (12 команд)

22 июля — жеребьевка 3-го квалификационного раунда.

6/7 и 13 августа — матчи 3-го квалификационного раунда.

Сеяные

Аякс (Голландия) — 70,500

Селтик* (Шотландия) — 31,000

Копенгаген** (Дания) — 31,000

Динамо** (Загреб, Хорватия) — 29,500

БАТЭ* (Беларусь) — 27,500

Астана* (Казахстан) — 27,500.

Если БАТЭ успешно пройдет 2 круга, то третьим соперником на пути бориосовчан может стать какой-то из этих клубов:

Несеяные

Лудогорец* (Болгария) — 27,000

АПОЭЛ** (Кипр) — 25,500

ПАОК (Греция) — 23,500

Карабах* (Азербайджан) — 22,000

Марибор* (Словения) — 18,500

Црвена Звезда* (Сербия) — 16,750.

1) Участники, помеченные двумя звездочками (**), — наиболее вероятные победители 2-го квалификационного раунда согласно рейтингу; 2) Жеребьевка раунда плей-офф состоится раньше, чем станут известны результаты матчей 3-го квалификационного раунда. В связи с этим несеяные команды, которые пробьются в следующий раунд, получат там коэффициент побежденной сеяной команды.

Раунд плей-офф — путь чемпионов (8 команд)

5 августа — жеребьевка раунда плей-офф.

20/21 и 27/28 августа — матчи раунда плей-офф.

В случае попадания в эту, решающую, стадию отбора БАТЭ будет уже в компании несеяных команд. И вот кто в таком случает будет среди вероятных соперников борисовчан:

Сеяные

Аякс*** (Голландия) — 70,500

Селтик* (Шотландия) — 31,000

Копенгаген** (Дания) — 31,000

Динамо** (Загреб, Хорватия) — 29,500.

Несеяные

БАТЭ* (Беларусь) — 27,500

Янг Бойз (Швейцария) — 27,500

Астана* (Казахстан) — 27,500

Славия (Прага, Чехия) — 21,500.

2-й квалификационный раунд — путь нечемпионов (6 команд)

Сеяные

Базель (Швейцария) — 54,500

Олимпиакос (Греция) — 44,000

ПСВ (Голландия) — 37,000.

Несеяные

Виктория (Пльзень, Чехия) — 33,000

Басакшекир (Турция) — 10,500

Линц (Австрия) — 6,250.

3-й квалификационный раунд — путь нечемпионов (8 команд)

Cеяные

Порту (Португалия) — 93,000

Динамо (Киев, Украина) — 65,000

Лион (Франция) — 61,500

Базель** (Швейцария) — 54,500.

Несеяные

Олимпиакос** (Греция) — 44,000

Брюгге (Бельгия) — 39,500

ПСВ** (Голландия) — 37,000

Краснодар (Россия) — 34,500.

Участники, помеченные двумя звездочками (**), — наиболее вероятные победители 2-го квалификационного раунда согласно рейтингу.

Раунд плей-офф — путь нечемпионов (4 команды)

Сеяные

Порту*** (Португалия) — 93,000

Динамо*** (Киев, Украина) — 65,000.

Несеяные

Лион*** (Франция) — 61,500

Базель** (Швейцария) — 54,500.

Участники, помеченные тремя звездочками (***), — наиболее вероятные победители 3-го квалификационного раунда согласно рейтингу.

Лига Европы-2019/20

Солигорский «Шахтер» (коэффициент — 4,375), минское «Динамо» (9,000) и «Витебск» (4,375) стартуют с 1-го квалификационного раунда. Причем все белорусское трио окажется в корзине сеяных.

Однако в случае выхода во 2-й квалификационный раунд среди сеяных, скорее всего, окажутся лишь минчане — если в 1-м раунде не случится большого количества сенсационных результатов с вылетом фаворитов.