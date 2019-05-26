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Geely снова модернизировала хэтчбек Emgrand GS

27.05.2019 16:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Приподнятая «пятидверка» Emgrand GS в модельном ряду Geely появилась без малого три года назад и с тех пор даже успела обновиться. А теперь — снова модернизация, затронувшая в первую очередь техническую начинку и оснащение Emgrand GS.


Внешних изменений у китайского хэтчбека немного, но он получил два новых варианта исполнения — Elegant и Dynamic, которые отличаются иными бамперами и дизайном колесных дисков. В интерьере — новый руль и селектор 7-ступенчатой роботизированной коробки передач, которая теперь работает в связке с новым мотором.


Это бензиновая турбо-«тройка» объемом 1,5 л и с отдачей 177 лошадиных сил и 255 Нм крутящего момента, которая знакома по моделям Volvo и уже устанавливается на некоторые модели Geely — например, на купе-кроссовер Xingyue. Также в гамме будет версия этого мотора, дополненная 48-вольтовой мягкогибридной системой с вспомогательным стартер-генератором — известно, что до 100 км/ч она позволит Emgrand GS разгоняться за 8,7 секунды. Также в гамме модернизированного кросс-хэтчбека останутся базовый атмосферный агрегат объемом 1,8 л и 1,4-литровый турбодвигатель — оба развивают 133 лошадиных силы, но крутящий момент у турбированного агрегата больше (185 Нм против 170 Нм).


Также у Emgrand GS расширен набор доступных электронных помощников, включая адаптивный круиз-контроль и систему экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов. Новая мультимедиа-система — с расширенными возможностями работы со смартфонами.


У себя на родине продажи Emgrand GS начнутся в ближайшее время, но цен в компании пока не озвучили. Не исключено, что эта «пятдверка» уже в конце текущего года доберется и до рынка ТС.

 
 
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Приподнятая «пятидверка» Emgrand GS в модельном ряду Geely появилась без малого три года назад и с тех пор даже успела обновиться. А теперь - снова модернизация,...
 
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