Geely снова модернизировала хэтчбек Emgrand GS

Источник материала: Tut.by

Приподнятая «пятидверка» Emgrand GS в модельном ряду Geely появилась без малого три года назад и с тех пор даже успела обновиться . А теперь — снова модернизация, затронувшая в первую очередь техническую начинку и оснащение Emgrand GS.





Внешних изменений у китайского хэтчбека немного, но он получил два новых варианта исполнения — Elegant и Dynamic, которые отличаются иными бамперами и дизайном колесных дисков. В интерьере — новый руль и селектор 7-ступенчатой роботизированной коробки передач, которая теперь работает в связке с новым мотором.





Это бензиновая турбо-«тройка» объемом 1,5 л и с отдачей 177 лошадиных сил и 255 Нм крутящего момента, которая знакома по моделям Volvo и уже устанавливается на некоторые модели Geely — например, на купе-кроссовер Xingyue . Также в гамме будет версия этого мотора, дополненная 48-вольтовой мягкогибридной системой с вспомогательным стартер-генератором — известно, что до 100 км/ч она позволит Emgrand GS разгоняться за 8,7 секунды. Также в гамме модернизированного кросс-хэтчбека останутся базовый атмосферный агрегат объемом 1,8 л и 1,4-литровый турбодвигатель — оба развивают 133 лошадиных силы, но крутящий момент у турбированного агрегата больше (185 Нм против 170 Нм).





Также у Emgrand GS расширен набор доступных электронных помощников, включая адаптивный круиз-контроль и систему экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов. Новая мультимедиа-система — с расширенными возможностями работы со смартфонами.





У себя на родине продажи Emgrand GS начнутся в ближайшее время, но цен в компании пока не озвучили. Не исключено, что эта «пятдверка» уже в конце текущего года доберется и до рынка ТС.