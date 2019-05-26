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Geely снова модернизировала хэтчбек Emgrand GS
Источник материала: Tut.by
Приподнятая «пятидверка» Emgrand GS в модельном ряду Geely появилась без малого три года назад и с тех пор даже успела
Внешних изменений у китайского хэтчбека немного, но он получил два новых варианта исполнения — Elegant и Dynamic, которые отличаются иными бамперами и дизайном колесных дисков. В интерьере — новый руль и селектор 7-ступенчатой роботизированной коробки передач, которая теперь работает в связке с новым мотором.
Это бензиновая турбо-«тройка» объемом 1,5 л и с отдачей 177 лошадиных сил и 255 Нм крутящего момента, которая знакома по моделям Volvo и уже устанавливается на некоторые модели Geely — например, на купе-кроссовер
Также у Emgrand GS расширен набор доступных электронных помощников, включая адаптивный круиз-контроль и систему экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов. Новая мультимедиа-система — с расширенными возможностями работы со смартфонами.
У себя на родине продажи Emgrand GS начнутся в ближайшее время, но цен в компании пока не озвучили. Не исключено, что эта «пятдверка» уже в конце текущего года доберется и до рынка ТС.
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Приподнятая «пятидверка» Emgrand GS в модельном ряду Geely появилась без малого три года назад и с тех пор даже успела обновиться. А теперь - снова модернизация,...
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