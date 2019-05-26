Трое детей утонули в Климовичском районе

Источник материала: Интерфакс

На водохранилище вблизи деревни Соболевка Климовичского района днем 26 мая было обнаружено тело шестилетнего мальчика. Установлено, что ребенок находился в это время со своим старшим братом, рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

При проведении поисковых мероприятий сотрудниками ОСВОД в водоеме также было обнаружено тело 11-летнего брата погибшего.

"Место, где утонули дети, для купания не оборудовано, ограждено металлическим забором. Предположительно, один из мальчиков поскользнулся на плите и упал в воду, другой его спасал. Велосипед мальчиков обнаружен на берегу", - сообщили в СК.

В этот же день в Климовичский РОВД поступило сообщение о том, что на берегу технического карьера обнаружено тело 13-летней девочки.

Погибшая находилась на берегу технического (бывшего мелового) карьера с двумя своими знакомыми – 11-ти и 12-ти лет. Девочка поскользнулась и упала в воду, потянув за собой 11-летнего мальчика. Оставшемуся на берегу 12-летнему мальчику удалось вытащить из воды товарища. Однако девочку им спасти не удалось, так как она оказалась на большой глубине. Мальчики позвали на помощь, находившегося вблизи 31-летнего мужчину, который достал из водоема тело девочки без признаков жизни.

По фактам гибели детей Климовичским отделом Следственного комитета проводится проверка.

В преддверии летних каникул следователи обращаются с просьбой к родителям провести беседу с детьми о правилах поведения вблизи водоемов.

Следователи напоминают:

не оставляйте детей одних как на берегу водоема, так и в воде; не разрешайте им самовольно уходить к водоемам;

купание должно происходить только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;

нельзя купаться у крутых обрывистых берегов, а также в водоемах с сильным течением, нырять в незнакомых местах, прыгать в воду с мостов и пристаней;

не разрешайте устраивать детям игры в воде, связанные с нырянием и захватом ног и рук купающегося;

на детях должны быть устройства, поддерживающие плавучесть (круги, жилеты, нарукавники), как во время купания, так и рядом с водой.