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Трое детей утонули в Климовичском районе
Источник материала: Интерфакс
На водохранилище вблизи деревни Соболевка Климовичского района днем 26 мая было обнаружено тело шестилетнего мальчика. Установлено, что ребенок находился в это время со своим старшим братом, рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.
При проведении поисковых мероприятий сотрудниками ОСВОД в водоеме также было обнаружено тело 11-летнего брата погибшего.
"Место, где утонули дети, для купания не оборудовано, ограждено металлическим забором. Предположительно, один из мальчиков поскользнулся на плите и упал в воду, другой его спасал. Велосипед мальчиков обнаружен на берегу", - сообщили в СК.
В этот же день в Климовичский РОВД поступило сообщение о том, что на берегу технического карьера обнаружено тело 13-летней девочки.
Погибшая находилась на берегу технического (бывшего мелового) карьера с двумя своими знакомыми – 11-ти и 12-ти лет. Девочка поскользнулась и упала в воду, потянув за собой 11-летнего мальчика. Оставшемуся на берегу 12-летнему мальчику удалось вытащить из воды товарища. Однако девочку им спасти не удалось, так как она оказалась на большой глубине. Мальчики позвали на помощь, находившегося вблизи 31-летнего мужчину, который достал из водоема тело девочки без признаков жизни.
По фактам гибели детей Климовичским отделом Следственного комитета проводится проверка.
В преддверии летних каникул следователи обращаются с просьбой к родителям провести беседу с детьми о правилах поведения вблизи водоемов.
Следователи напоминают:
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На водохранилище вблизи деревни Соболевка Климовичского района днем 26 мая было обнаружено тело шестилетнего мальчика. Установлено, что ребенок находился в это...
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