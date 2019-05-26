ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь рассчитывает на давальческую переработку нефтепродуктов из Казахстана

27.05.2019 17:24 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Беларусь ведет переговоры с Казахстаном о поставках сырой нефти и переработке нефтепродуктов на давальческих условиях, сообщил посол Беларуси в Казахстане Анатолий Ничкасов.

"Уже были даны поручения (со стороны руководства Беларуси – ИФ) о поставках нефтепродуктов для переработки в Беларуси на толлинговой основе. Это не только нефть, но и ряд нефтепродуктов, которые на наших предприятиях могут дорабатываться с получением более высоких соответствующих качеств продукт", - сказал Ничкасов, которого цитирует агентство БелТА.

По его словам, казахстанские НПЗ зачастую производят избыточное количество нефтепродуктов. "А Беларусь в свою очередь обладает мощностями для производства нефтепродуктов высокого качества. Для нас это не первое взаимодействие. Вместе с тем сейчас мы ведем переговоры, чтобы существенно нарастить объемы поставок", - сообщил посол.

Он также подтвердил активные переговоры по поставкам нефти из Казахстана. "Беларусь неоднократно бросала свой взор на Казахстан как на партнера по поставкам. В этом году глава государства дал соответствующее поручение о проведении переговоров на эту тему с казахстанскими производителями", - сказал Ничкасов.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым 23 мая предложил активизировать переговоры о поставках казахской нефти в республику. "Мы уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить", - сказал Лукашенко.

Посол в свою очередь констатировал, что Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, но необходимо согласовать с Россией вопрос транзита по нефтепроводам. Он отметил, что казахстанскую нефть можно поставлять в Беларусь и по железной дороге, однако эффективность такого взаимодействия будет гораздо ниже.

Минск в конце 2018 года стал активизировать усилия по поиску альтернативных России поставщиков нефти на фоне реализации в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. После завершения маневра в 2024 году Беларусь будет покупать нефть в России по мировым ценам. В последние годы Беларусь импортировала нефть из РФ без уплаты экспортных пошлин, что увеличивало прибыльность нефтепереработки.

Заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб говорил 23 апреля, что БНК рассчитывает до конца 2019 года организовать альтернативный России импорт нефти через порты Балтии или Украины. В качестве возможных вариантов он назвал поставку из Азербайджана, Саудовской Аравии, Нигерии.

Беларусь в первом полугодии 2018 года активно импортировала темные нефтепродукты из России, но под давлением правительства РФ с 1 ноября 2018 года была вынуждена отказаться от ввоза российских нефтепродуктов. Стороны закрепили нулевые балансы поставок нефтепродуктов из РФ в Беларусь за исключением отдельных видов нефтехимической продукции. Российская сторона мотивировала торговые ограничения подозрением в реэкспорте нефтепродуктов с территории Беларуси.

Ранее также сообщалось, что Лукашенко встретится 29 мая "на полях" саммита ЕАЭС в казахстанской столице с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом этой страны Нурсултаном Назарбаевым.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь ведет переговоры с Казахстаном о поставках сырой нефти и переработке нефтепродуктов на давальческих условиях, сообщил посол Беларуси в Казахстане...
 
Новости дня
Новости разные
 
В «Великом камне» появится инновационный центр: какие проекты планируют реализовывать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика