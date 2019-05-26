Беларусь планирует производить 12 млн тонн молока к 2030 году – Минсельхозпрод

Источник материала: Интерфакс

Беларусь планирует выйти на производство 12 млн тонн молока к 2030 году, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов на VII летнем молочном саммите в Санкт-Петербурге в понедельник.

"Беларусь планирует к 2030 году производить 12 млн тонн молока. Сегодня – 7,3 млн", - сказал Богданов.

Он напомнил, что в Беларуси насчитывается около 1,5 млн голов коров. "Средние удои по республике 5 тыс. кг. Если мы за счет совершенствования кормовой базы, системы управления стадом и ухода за животными повысим продуктивность и выйдем на среднеевропейский уровень в 8 тыс. кг на одну корову, то просто перемножив эту цифру, получим 12 млн тонн", - сказал Богданов.

"Нам для этого, в отличие от России, не нужно строить новые фермы. Они уже все построены", - заметил представитель Минсельхозпрода.

При этом он констатировал, что выполнение данной задачи, учитывая планы стран ЕАЭС, и в частности России, по собственному увеличению производства молока, приведет к тому, что "на общем рынке будет тесно". "Поэтому мы, заранее зная, что будет такая ситуация, активно занимаемся диверсификацией (экспорта – ИФ)", - добавил Богданов.

Говоря об итогах работы отрасли в 2018 году, Богданов заметил, что погодные условия, негативно повлиявшие на объемы и качество заготовки кормов, не позволили произвести планируемый объем молока. "При запланированных 7,6 млн тонн молока, нам удалось произвести только 7,4 млн. тонн, обеспечив к уровню 2017 года скромный прирост в размере 165 тыс. тонн. Товарность молока при этом сохранилась на достаточно высоком уровне", - добавил он.