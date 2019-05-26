ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алкоголь и селфи-палки нельзя будет проносить на трибуны во время Евроигр-2019 – ГУВД Мингорисполкома

27.05.2019 17:08 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Среди предметов, запрещенных к проносу на трибуны во время Европейских игр-2019, значатся алкогольные напитки, а также селфи-палки, с которыми работники милиции могут не пропустить болельщиков на территорию спортсооружений.

Алкоголь и селфи-палки нельзя будет проносить на трибуны во время Евроигр-2019 – ГУВД Мингорисполкома
"Со списком запрещенных к проносу вещей следует ознакомиться заранее - информацию разместим на сайте МВД, а также вблизи КПП. Кстати, на спортивные объекты не пустят с селфи-палкой, а также с флагами и вымпелами, не зарегистрированными в установленном порядке. Алкоголь, конечно, тоже под запретом", - рассказал в интервью газете "На страже" начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

Он также уточнил, что каждая арена будет ограждена, а попасть и на трибуны и в фан-зоны можно будет только после прохода КПП.

Ожидается, что уже с 17 июня все арены, на которых будут проходить соревнования, и прилегающие к ним территории будут взяты под круглосуточную охрану сотрудниками ГУВД. Системы видеонаблюдения также помогут не допустит на трибуны нежелательных лиц.

"Дополнительные технические средства способны распознать нежелательных гостей, вход которым на массовые мероприятия запрещен решением суда. Также не попадут на трибуны персоны из списков Интерпола" – отметил начальник ГУВД.

Он также заверил, что российские коллеги обещали предпринять все меры, чтобы не допустить въезда в Беларусь болельщиков, которые на родине нарушали общественный порядок во время футбольных матчей и других соревнований.

Отдельные пункты пропуска будут установлены для особых категорий граждан - ветеранов Великой Отечественной войны, людей с инвалидностью, женщин с малолетними детьми, беременных.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Среди предметов, запрещенных к проносу на трибуны во время Европейских игр-2019, значатся алкогольные напитки, а также селфи-палки, с которыми работники милиции...
 
Новости дня
Новости разные
 
Биткоин взлетел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика