Алкоголь и селфи-палки нельзя будет проносить на трибуны во время Евроигр-2019 – ГУВД Мингорисполкома

Источник материала: Интерфакс

Среди предметов, запрещенных к проносу на трибуны во время Европейских игр-2019, значатся алкогольные напитки, а также селфи-палки, с которыми работники милиции могут не пропустить болельщиков на территорию спортсооружений.



"Со списком запрещенных к проносу вещей следует ознакомиться заранее - информацию разместим на сайте МВД, а также вблизи КПП. Кстати, на спортивные объекты не пустят с селфи-палкой, а также с флагами и вымпелами, не зарегистрированными в установленном порядке. Алкоголь, конечно, тоже под запретом", - рассказал в интервью газете " На страже " начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.

Он также уточнил, что каждая арена будет ограждена, а попасть и на трибуны и в фан-зоны можно будет только после прохода КПП.

Ожидается, что уже с 17 июня все арены, на которых будут проходить соревнования, и прилегающие к ним территории будут взяты под круглосуточную охрану сотрудниками ГУВД. Системы видеонаблюдения также помогут не допустит на трибуны нежелательных лиц.

"Дополнительные технические средства способны распознать нежелательных гостей, вход которым на массовые мероприятия запрещен решением суда. Также не попадут на трибуны персоны из списков Интерпола" – отметил начальник ГУВД.

Он также заверил, что российские коллеги обещали предпринять все меры, чтобы не допустить въезда в Беларусь болельщиков, которые на родине нарушали общественный порядок во время футбольных матчей и других соревнований.

Отдельные пункты пропуска будут установлены для особых категорий граждан - ветеранов Великой Отечественной войны, людей с инвалидностью, женщин с малолетними детьми, беременных.