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Гостей "Ночи пожирателей рекламы" ждет более 20 интерактивных зон и 400 рекламных роликов

27.05.2019 17:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Поздним вечером 31 мая в Большом зале Дворца Республики состоится самое популярное рекламное шоу в мире. Зрителей ждёт по-настоящему интересная и насыщенная программа, как на огромном экране в зрительном зале, так и в фойе Большого зала.

Более пяти с половиной часов лучших рекламных роликов эксклюзивно отобраны Жаном-Мари Бурсико, создателем самой известной "Синематеки" в мире.

Кроме основной программы, организаторы проекта подготовили много сюрпризов для всех зрителей. В этом году в антрактах между показом роликов в фойе большого зала будет впервые размещаться более 20 разнообразных интерактивных зон. Помимо различных дегустаций и угощений, можно будет протестировать гироскутеры, мини-сигвеи и самокаты, окунуться в мир виртуальной реальности, отдохнуть в лаунж-зоне, поиграть в настольные игры, послушать джаз.

Шоу стартует 31 мая в 22:00.

Цена билетов: от Br20-45. 

Дополнительная информация по телефону: +375 17 229-90-95, касса +375 17 229-90-39. 

Билеты в кассах города и на сайтах: www.ticketpro.by, www.kvitki.by, www.bycard.by.

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Поздним вечером 31 мая в Большом зале Дворца Республики состоится самое популярное рекламное шоу в мире. Зрителей ждёт по-настоящему интересная и насыщенная...
 
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