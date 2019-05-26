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Беларусь в I квартале не смогла поставить в РФ 162 тыс. тонн молочной продукции из-за ограничений Россельхознадзора – Минсельхозпрод

27.05.2019 16:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Введение ограничений на поставки белорусской молочной продукции в Россию носит регуляторный характер для повышения конкурентоспособности национальных производителей РФ, заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов на VII летнем молочном саммите в Санкт-Петербурге в понедельник.

"Будем откровенны, введение ограничений, по нашему мнению, носит регуляторный характер с целью обеспечения конкурентоспособности и высокой доходности в первую очередь национальных производителей", - сказал Богданов.

Он напомнил, что для упорядочения торговых потоков внутри Союзного государства аграрные ведомства Беларуси и России ежегодно разрабатывают прогнозные балансы спроса и предложения по молоку и молокопродуктам, которые призваны обеспечить эффективное использование мощностей.

"К сожалению, приходится констатировать, что по обозначенным выше причинам (введение ограничений со стороны Россельхознадзора – ИФ) по итогам работы за 2018 год недопоставка молока и молокопродуктов из Беларуси в РФ составила 617 тыс. тонн в пересчете на молоко. Начало 2019 года также имеет отрицательную динамику – за три месяца текущего года недопоставлено согласно запланированным объемам 162 тыс. тонн продукции в пересчете на молоко", - уточнил представитель Минсельхозпрода.

При этом он обратил внимание, что, согласно статданным, Россия в настоящее время не обеспечивает себя продуктами питания собственного производства, в том числе молочными. 

"Возникает много вопросов. Например, почему при введении ограничений в отношении белорусского молока в России открыт импорт молочной продукции из третьих стран", - заметил Богданов. По его данным, объем импорта Россией из третьих  стран сухого молока в 2018 году достиг 19,7 тыс. тонн, молочной сыворотки – 8 тыс. тонн, животного масла – 21 тыс. тонн. "В текущем  году тенденция наращивания импорта молочной продукции из третьих стран сохранилась", - констатировал Богданов.

Начальник главка ВЭД также обратил внимание, что в РФ в 2018 году было поставлено пальмового масла для пищевых целей в объеме 932 тыс. тонн на сумму порядка $650 млн, что на 26% превысило уровень 2017 года, а также продукции с содержанием пальмового масла на сумму более $800 млн. "Рост ввоза продукции с содержанием пальмового масла требует принятия действенных мер", - считает представитель Минсельхозпрода Беларуси. "Необходимо сокращать ее импорт, увеличивая потребление в Союзном государстве  натурального молока, тем более что среднедушевое потребление молочной продукции в наших странах ниже установленных медицинских норм", - подчеркнул он.

"Кроме того, ввоз продуктов с замещением молочного жира наносит огромный ущерб производителям натурального молока и молочной продукции", - добавил он.

 
 
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