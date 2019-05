Источник материала: Tut.by

Ровно двадцать лет назад, в 1999 году, в продаже появилась третья часть серии «Героев Меча и Магии». Руководителем разработки Heroes of Might and Magic III был Дэвид Мюллих (David Mullich). Именно с него был списан персонаж сэр Мюллих в расширении «Клинок Армагеддона» — рыцарь, который «подвержен спазматическим вспышкам неконтролируемой ярости, что заставляло его подчиненных работать быстрее».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вчера сэр Мююлих прибыл в Минск по приглашению разработчиков департамента Wargaming Mobile — чтобы рассказать о том, как создавать успешные проекты. Сейчас 61-летний Дэвид занимается консультированием и преподает в учебных заведениях дисциплины, связанные с играми. 42.TUT.BY побеседовал с ним перед лекцией о том, почему «Герои» так популярны, и что ждать в будущем от гейм-индустрии.

«У европейцев лучший вкус на игры»

Как и многие другие туристы, Дэвид Мюллих хвалит Минск за его чистоту и зелень. «Архитектура в Минске потрясающая, — написал он у себя в Facebook накануне. — Это также самый чистый город, который я посетил — за исключением, возможно, Сингапура — и с огромным количеством зелени».

— Честно говоря, я мало что слышал о Беларуси до того, — признается нам Дэвид и тут же вежливо добавляет. — Но, приехав, я был удивлен тем, как развита ваша игровая индустрия. Да, конечно, я слышал раньше о «танках», давным-давно, не могу сказать, что очень много в нее играл. Хотел бы более глубоко в нее погрузиться. Думаю, тот факт, что World of Tanks пригласил меня, свидетельствует о желании, чтобы об этой игре узнали в о всем мире, и весь мир узнал, сколько у вас талантливых людей в этой сфере.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дэвид был руководителем разработки нескольких легендарных компьютерных игр, среди которых наибольшей популярностью у русскоязычных геймеров пользуется Heroes of Might and Magic III. В свое время благодаря высоким продажам «Героев» российские дистрибьюторы разбогатели и сами начали делать «дешевые» видеоигры. А из-за чрезмерного увлечения стратегией некоторые игроки даже разводились или бросали учебу.

— Почему третьи «Герои» так известны на постсоветском пространстве? Во-первых, это хорошая игра, и я до сих пор удивляюсь тому, насколько она популярна. Это очень хорошая стратегия, требующая вдумчивости, и в то же время у нее довольно сильная история, которая апеллирует к эмоциям человека. Вот это сочетание делает ее успешной, — говорит Дэвид. — Еще одна причина ее успеха заключается в тех существах, которые мы поместили в игру. Это преимущественно персонажи, основанные на мифологии, что делает игру понятной большому количеству игроков. Соответственно, она доступна широкому кругу пользователей.

Дело в том, что в середине 90-х Дэвид был одним из наиболее авторитетных деятелей мирового фэндома: его даже знали как Анкалагона Черного.

— Да, безусловно, мое увлечение повлияло на сюжет игры. Но такие персонажи как эльфы, гномы, хоббиты, существовали и до того, как Толкин написал свои книги. Тут, скорее, сыграло роль мое увлечение фэнтези.



Карта приключений Heroes III. Изображение: wikipedia

Хотя в СНГ третьи «Герои» считаются классикой, Дэвид признается, что в США они сегодня не пользуются большой популярностью.

— Тем не менее, игра до сих пор популярна в Европе, в том числе Восточной. Почему? Я тоже хотел бы знать ответ на этот вопрос. Но я думаю, это потому, что у европейцев лучший вкус на игры, чем у американцев.

«Будут не нужны никакие устройства, чтобы погрузиться в виртуальный мир»

Конечно, Дэвид известен не только как режиссер третьих и четвертых «Героев» — он также выполнял функции продюсера в работе над Vampire: The Masquerade — Bloodlines — кровавом городским фэнтези с разборками и легко одетыми вампиршами. Сегодня, когда существует тенденция, наоборот, «одевать» женские персонажи, такая графика выглядит даже несколько дерзко.



Кадр из игры Vampire: The Masquerade — Bloodlines

— Дело в том, что сегодня в игры играют не только мальчики-подростки, но и женщины. Мы относится к женщинам с большим уважением и не хотим рассматривать их исключительно как сексуальные объекты. И я думаю, что это правильно.

— Как думаете, куда сегодня движется гейм-индустрия? Может, в сторону cloud gaming, когда для игры не нужна приставка, или же появятся игры по подписке как Netflix?

— Тенденция с подпиской сегодня характерна для всей сферы развлечений. Мы видим, как развиваются стриминговые технологии, все больше людей смотрят кино онлайн. Это естественная эволюция технологий в современном мире — игры становятся все более доступными. Если раньше играть мог только тот, кто купил игровую приставку и поставил ее возле телевизора, то сейчас играть можно где угодно, с любых устройств, что дает большую свободу людям. Безусловно, облачные технологии — современный тренд. Но что будет дальше, предсказать невозможно. Посмотрим. Знаете, в Star Trek есть такие голопалубы — комнаты с голограммами, которые не отличить от реальных объектов. Не удивлюсь, если в игровой индустрии появится нечто такое, и нам будут не нужны никакие устройства, чтобы погрузиться в виртуальный мир. Да, прямо как в «Черном зеркале».

«В некоторых великих играх очень простая графика»



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На вопрос, что важнее, графика или геймплей, Дэвид уверенно отвечает «геймплей».

— В некоторых великих играх очень простая графика, так что геймплей, безусловно, главнейший компонент игры. Одна из моих любимых игры всех времен была создана компанией Infocom, это The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy — «Путеводитель по галактике для путешествующих автостопом». И там вообще все игровое взаимодействие проходило через набор текста, без графики.

Большинство игр, в которые сейчас играет Дэвид, завязаны не на графику. Поэтому он несколько замешкался на просьбу назвать самые красивые игры современности.

— Если все-таки подумать об этом компоненте игры, то мне очень нравится World of Warcraft. И я бы хотел отметить игру Last of Us, хотя люблю ее прежде всего за повествование, заложенное в игру. В ней графика очень подкрепляет эмоциональную сторону, которую разработчики хотят передать пользователю.

При этом Дэвид считает, что игры — это искусство.

— Даже простые игры могут быть очень интересными с точки зрения графики. Есть такое понятие в игровой индустрии как элегантность. Одна из современных тенденций — делать игры все более глубокими, такими, чтобы у игрока появлялась широта выбора. Это игры, где количество правил, ограничений стремится к минимуму, а разнообразие выбора становится все большим и большим. И это тоже своеобразный вид искусства.