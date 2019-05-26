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Запрет на курение, в том числе "вейпинг", вводят во всех поездах с 27 июля

27.05.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пока еще курение не запрещено в поездах дальнего следования, а в составах внутрибелорусского сообщения курить нельзя уже давно.


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Запрет на курение, в том числе "вейпинг", вводят во всех поездах с 27 июля

Запрет на курение, в том числе и электронных сигарет, вводится во всех поездах, следующих по территории Беларуси, с 27 июля, говорится в сообщении, опубликованном на сайте БЖД в разделе услуг.

Начиная с вышеуказанной даты курить будет нельзя в пассажирских поездах всех сообщений.

"Указанная норма закреплена в пункте 35 главы 11 Положения о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака, утвержденного Декретом президента Республики Беларусь от 24.01.2019 №2 "Об изменении декретов президента Республики Беларусь", – гласит текст сообщения.

Пока еще курить можно в поездах дальнего следования, однако с 27 июля курильщикам придется терпеть. Касается запрет и электронных сигарет. Курить в поездах межрегиональных линий в Беларуси запрещено уже давно.

В БЖД отметили, что курение в поездах запрещено также на территории России и Украины.

 
 
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  Пока еще курение не запрещено в поездах дальнего следования, а в составах внутрибелорусского сообщения курить нельзя уже давно. Запрет на курение, в том числе и...
 
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