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Начальник Дрогичинского РОВД Юрий Котыш прокомментировал ДТП со своим участием

27.05.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Инцидент произошел 23 мая около 18:40 на улице Мелиоративной в районе магазина «Галас». 16-летний велосипедист, двигаясь по пешеходной дорожке, столкнулся с автомобилем начальника Дрогичинского РОВД. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66564.php

Начальник Дрогичинского РОВД Юрий Котыш прокомментировал ДТП со своим участием

Вот как прокомментировал произошедшее сам Юрий Котыш:

«Сейчас нахожусь в отпуске. В тот день на своем личном автомобиле выезжал со стороны дома № 65 на улицу Мелиоративную. Ехал со скоростью не более 10 км. в час. Слева проходит пешеходная дорожка, по которой из-за стоящего на углу дома неожиданно выехал велосипедист и въехал в мое авто. Я вызвал ГАИ. Дождавшись прибытия сотрудников госавтоинспекции, отвез 16-летнего велосипедиста в приемный покой районной больницы, поскольку у того имелись телесные повреждения, где его осмотрели медики, сделали рентген. Я, в свою очередь, добровольно сдал кровь на предмет содержания в ней остатков алкоголя.

Говоря о технических последствиях ДТП: от удара у велосипеда погнулось переднее колесо, а на моем автомобиле повреждено левое крыло бампера».

Отец пострадавшего старшеклассника рассказал, что у сына были легкие ушибы и в тот же день его забрали домой. Претензий к водителю автомобиля он не имеет и денег на ремонт машины (вопреки слухам в соцсетях) Юрий Котыш у родителей не требовал.

На данный момент по факту произошедшего ДТП проводится проверка Управлением ГАИ УВД Брестского облисполкома, назначена экспертиза. По предварительной информации велосипедист может быть привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Информация о происшествии оперативно появилась в социальных сетях. Только вот достоверность изложенных фактов авторы постов проверить поленились. В адрес начальника местной милиции посыпались язвительные комментарии и беспочвенные обвинения.

По этому поводу Юрий Котыш отметил: «За каждое сказанное слово, порочащее мои честь и репутацию, как начальника РОВД, так и милиционера, я призову этих людей к ответу, обратившись в суд».

 
 
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