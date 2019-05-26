|
Начальник Дрогичинского РОВД Юрий Котыш прокомментировал ДТП со своим участием
27.05.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот как прокомментировал произошедшее сам Юрий Котыш:
«Сейчас нахожусь в отпуске. В тот день на своем личном автомобиле выезжал со стороны дома № 65 на улицу Мелиоративную. Ехал со скоростью не более 10 км. в час. Слева проходит пешеходная дорожка, по которой из-за стоящего на углу дома неожиданно выехал велосипедист и въехал в мое авто. Я вызвал
Отец пострадавшего старшеклассника рассказал, что у сына были легкие ушибы и в тот же день его забрали домой. Претензий к водителю автомобиля он не имеет и денег на ремонт машины (вопреки слухам в соцсетях) Юрий Котыш у родителей не требовал.
На данный момент по факту произошедшего ДТП
Информация о происшествии оперативно появилась в социальных сетях. Только вот достоверность изложенных фактов авторы постов проверить поленились. В адрес начальника местной милиции посыпались язвительные комментарии и беспочвенные обвинения.
По этому поводу Юрий Котыш отметил: «За каждое сказанное слово, порочащее мои честь и репутацию, как начальника РОВД, так и милиционера, я призову этих людей к ответу, обратившись в суд».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел 23 мая около 18:40 на улице Мелиоративной в районе магазина «Галас». 16-летний велосипедист, двигаясь по пешеходной дорожке, столкнулся с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)