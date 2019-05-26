В ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» завершился круглогодичный школьный марафон «Семья года»

Источник материала: Виртуальный Брест

Круглогодичный школьный марафон «Семья года» завершился в ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста». Из 34 семей учащихся начальных классов, принявших участие в конкурсе, к финалу подошли 7, самых смелых, активных, творческих, задорных, креативных. В финале участников ждала занимательная разминка «Мы узнаем своих из тысячи», интеллектуальный конкурс «Что? Где? Когда?», заочная экскурсия в художественную галерею и творческий конкурс «Наши таланты».



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Во время разминки все члены семей сумели показать, насколько они знают привычки, хобби, любимые места Бреста друг друга. В интеллектуальном конкурсе и взрослые, и дети проявили знания и смекалку. Родителям пришлось вспомнить школьную программу, проявить эрудицию, совершить увлекательное путешествие по странам и континентам. В третьем этапе «Оживи картину» участники удивили актёрским мастерством, прекрасной режиссёрской работой, умелым использованием реквизитов, мимики, жестов и главное — слова!



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Бурю эмоций вызвал творческий конкурс. Музыкальные номера, чтение стихов, инсценировки — всё это позволило участникам рассказать о дружбе, взаимопонимании, любви в их семьях.

Все финалисты получили признание жюри и зрителей и победили в номинациях:

«Ум, достоинство, талант» —Чернуличи,

«Самая дружная семья» — Машковские,

«Семья эрудитов» — Низовцы,

«Самая креативная семья» — Платоненко,

«Целеустремлённость и находчивость» — Ковганы,

«Семья с активной жизненной позицией» — Литвиновичи.

«Семьёй года — 2019» стала многодетная семья Пукит.