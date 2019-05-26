ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» завершился круглогодичный школьный марафон «Семья года»

27.05.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Круглогодичный школьный марафон «Семья года» завершился в ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста». Из 34 семей учащихся начальных классов, принявших участие в конкурсе, к финалу подошли 7, самых смелых, активных, творческих, задорных, креативных. В финале участников ждала занимательная разминка «Мы узнаем своих из тысячи», интеллектуальный конкурс «Что? Где? Когда?», заочная экскурсия в художественную галерею и творческий конкурс «Наши таланты».


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66562.php

В ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» завершился круглогодичный школьный марафон «Семья года»

Во время разминки все члены семей сумели показать, насколько они знают привычки, хобби, любимые места Бреста друг друга. В интеллектуальном конкурсе и взрослые, и дети проявили знания и смекалку. Родителям пришлось вспомнить школьную программу, проявить эрудицию, совершить увлекательное путешествие по странам и континентам. В третьем этапе «Оживи картину» участники удивили актёрским мастерством, прекрасной режиссёрской работой, умелым использованием реквизитов, мимики, жестов и главное — слова!


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66562.php

В ГУО «Средняя школа № 7 г. Бреста» завершился круглогодичный школьный марафон «Семья года»

Бурю эмоций вызвал творческий конкурс. Музыкальные номера, чтение стихов, инсценировки — всё это позволило участникам рассказать о дружбе, взаимопонимании, любви в их семьях.

Все финалисты получили признание жюри и зрителей и победили в номинациях:

«Ум, достоинство, талант» —Чернуличи,

«Самая дружная семья» — Машковские,

«Семья эрудитов» — Низовцы,

«Самая креативная семья» — Платоненко,

«Целеустремлённость и находчивость» — Ковганы,

«Семья с активной жизненной позицией» — Литвиновичи.

«Семьёй года — 2019» стала многодетная семья Пукит.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Круглогодичный школьный марафон «Семья года» завершился в ГУО «Средняя школа №7 г. Бреста». Из 34 семей учащихся начальных классов, принявших участие в конкурсе,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Накануне каникул ГАИ призывает обеспечить безопасную перевозку детей к местам летнего отдыха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • маленькая сумка для документов в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика