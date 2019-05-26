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Состоялся турслёт работников учреждений образования Жабинковского района

27.05.2019 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Живёт и здравствует турслёт работников учреждений образования Жабинковского района – удивительное яркое событие, организованное райкомом профсоюза работников учреждений образования. В нынешнем году он был юбилейным – десятым.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66561.php

Состоялся турслёт работников учреждений образования Жабинковского района

По сложившейся традиции в последние выходные мая работники системы образования Жабинковского района, для которых одним из увлекательнейших видов отдыха является туристический слет, собираются вместе. Одним из условий является участие в нем председателя первичной профсоюзной организации и руководителя (заместителя) учреждения.

В этом году турслет имел особенную тематику, он был приурочен 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

И это заложило определенную концепцию и стиль как для всего мероприятия, так и для каждой команды, каждого её участник.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66561.php

Состоялся турслёт работников учреждений образования Жабинковского района

Традиционное место проведения районного туристического слета – живописное урочище Залузье. Как всегда, с утра организаторы и участники разбили здесь палаточный лагерь, обустроились и к началу соревнований туристы были настроены показать лучший результат. 

Объявляется общее построение. Право поднять флаг предоставляется каманде-победителю 2018 года, средней школе №1 г.Жабинки. Поприветствовав собравшихся, главный судья соревнований Антон Пацай пожелал успешных стартов, а также чтобы итогом слета стали не только победы, но и заряд положительных эмоций, отличное настроение.

Мероприятия туристического слета были разнообразными. Начались они с техники велосипедного туризма. Представители команд Яковчицкой средней школы, сборной команды дошкольных учреждений и Матиевичской базовой школы показали лучшие результаты.

Затем был самый сложный вид – туристская полоса препятствий, в ходе которой команды-участницы попеременно соревновались в установке и снятии палатки, демонстрировали силу и ловкость в преодолении «бурелома», прыгали по «кочкам», преодолевали «мышеловку», переправляли «пострадавшего», разжигали костер. Лучшими в этих состязаниях были команды Старосельской школы, Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, средней школы № 3 г. Жабинки.

Самые меткие стрелки были в команде «Первая рота» (школа №1 г. Жабинки), «Факел» (Старосельская школа), не отставала от них и команда «Дошкольный дозор».

Ежегодно в программу турслета включаются не только спортивные, но и творческие конкурсы.

Участники соревнований после того, как разместились, должны были творчески оформить свою территорию, поддерживать здесь идеальный порядок и чистоту. Невозможно было не обратить внимание на красоту бивуаков второй городской школы, Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, школы-интернат. Но всех участников и судьей поразило оформление команд средней школы № 1 г. Жабинки и работников дошкольных учреждений. На стоянках были оформлены фотозоны, где можно было увидеть и керосиновые лампы, и военные шинели и многое другое. А запах солдатских каш, приготовленных на костре, так и зазывал заглянуть на огонек к каждой команде.

На конкурс патриотической песни педагоги первой школы приехали на телеге, упряженной лошадью, а педагоги второй городской школы – на «боевом автомобиле». Завершился первый день танцами под военные песни.

Второй день начался с конкурса капитанов. Первое место занял Александр Дорофейчук (средняя школа № 1 г. Жабинки), вторым был Александр Ковальчук (дошкольные учреждения), третье место у школы-интернат.

Были определены и три лучших газеты. Это боевые листки школы-интернат, Матиевичской базовой школы и ЦКРОиР.

В целом турслет собрал 10 команд. И все эти команды к финалу дня ждали одного – результатов. Призовые места в общем зачете распределились следующим образом: 1 место – школа № 1, 2 место – сборная команда дошкольных учреждений, 3 место – школа-интернат.

Команда-победительница и призеры награждены дипломами районного комитета профсоюза работников образования и науки и денежными сертификатами.

 
 
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