Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах культовых учреждений

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг по соблюдению требований пожарной безопасности на объектах культовых учреждений Приход храма священномученика Пиония д.Уза, Приход храма Святителя Николая Чудотворца г.Буда-Кошелево, Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы д.Глазовка, Приход храма святителя Николая Чудотворца д.Рогинь, Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы г.п. Уваровичи, Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы п.Коммунар (руководитель – Пешко Сергей Васильевич).
В ходе проведения мониторинга нарушений пожарной безопасности выявлено не было. Объект в полном объеме укомплектован первичными средствами пожаротушения. Своевременно проводятся противопожарные инструктажи. Работники знают действия в случае возникновения пожара.