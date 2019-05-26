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Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах культовых учреждений

27.05.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг по соблюдению требований пожарной безопасности на объектах культовых учреждений Приход храма священномученика Пиония д.Уза, Приход храма Святителя Николая Чудотворца г.Буда-Кошелево, Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы д.Глазовка, Приход храма святителя Николая Чудотворца д.Рогинь, Приход храма Рождества Пресвятой Богородицы г.п. Уваровичи, Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы  п.Коммунар (руководитель – Пешко Сергей  Васильевич).

В ходе проведения мониторинга нарушений пожарной безопасности выявлено не было. Объект в полном объеме укомплектован первичными средствами пожаротушения. Своевременно проводятся противопожарные инструктажи. Работники знают действия в случае возникновения пожара.

Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах культовых учреждений

 
 
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Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг по соблюдению требований пожарной безопасности на...
 
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