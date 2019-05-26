ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах ООО «Самтор»

27.05.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований поджарой безопасности объектов ООО «Самтор», (руководитель – Фурсикова Татьяна Владимировна).

Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах ООО «Самтор»

В ходе проведения мониторинга  было установлено, что руководством  предприятия не на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности на объекте. Здания магазинов не в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности, не ведется контроль за исправным состоянием имеющихся огнетушителей, ответственный за пожарную безопасность не прошел обучение по программе пожарно-технического минимума.

Директору  ООО «Самтор» вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований поджарой безопасности объектов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стартует Чемпионат Минской области по футболу среди любительских команд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика