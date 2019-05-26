Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах ООО «Самтор»

Источник материала: Газета Авангард

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований поджарой безопасности объектов ООО «Самтор», (руководитель – Фурсикова Татьяна Владимировна).





В ходе проведения мониторинга было установлено, что руководством предприятия не на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности на объекте. Здания магазинов не в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности, не ведется контроль за исправным состоянием имеющихся огнетушителей, ответственный за пожарную безопасность не прошел обучение по программе пожарно-технического минимума.

Директору ООО «Самтор» вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.