Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру - впервые с 1945 года!













Голосование депутатов по вопросу отставки состоялось в понедельник, 27 мая, в результате которого за вынесение вотума недоверия проголосовала большая часть депутатов.





Уточняется, что, начиная с 1945 года, это первый в истории страны случай, когда парламент Австрии сместил канцлера.





скандальная видеозапись с участием экс-вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки. Данная ситуация произошла из-за возникшего в стране кризиса, к которому привела





gazeta.ru . Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на выборах в ЕП в Австрии, передает









18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором Штрахе встречается 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой.





По данным австрийских СМИ, политик обсуждал с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года в обмен на инвестиции. По итогам выборов Штрахе стал вице-канцлером Австрии.



