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Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру - впервые с 1945 года!
Источник материала: Партизан
Это первый случай в истории страны с 1945 года!
Национальный совет Австрии, который является нижней палатой парламента, вынес вотум недоверия правительству во главе с канцлером Себастьяном Курцем, сообщает РИА «
Голосование депутатов по вопросу отставки состоялось в понедельник, 27 мая, в результате которого за вынесение вотума недоверия проголосовала большая часть депутатов.
Уточняется, что, начиная с 1945 года, это первый в истории страны случай, когда парламент Австрии сместил канцлера.
Данная ситуация произошла из-за возникшего в стране кризиса, к которому привела
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на выборах в ЕП в Австрии, передает
18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором Штрахе встречается 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой.
По данным австрийских СМИ, политик обсуждал с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года в обмен на инвестиции. По итогам выборов Штрахе стал вице-канцлером Австрии.
После скандала и отставки Штрахе
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Это первый случай в истории страны с 1945 года!
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