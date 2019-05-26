Макей и Лавров провели рабочую встречу в Москве

Источник материала: Интерфакс

В рамках рабочего визита в Москву 27 мая состоялись переговоры министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Главы внешнеполитических ведомств Беларуси и России обсудили ключевые направления развития двусторонних отношений, а также взаимодействие стран по дальнейшему продвижению интеграционных процессов в ЕАЭС, на пространстве СНГ, в рамках ОДКБ и белорусско-российское сотрудничество на международной арене", - говорится в сообщении.

Стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию белорусско-российской интеграции в союзном формате, обсудили ход работы над Программой действий по выполнению положений Договора о создании Союзного государства. Также они согласовали подходы к подготовке предстоящих праздничных мероприятий по линии МИД двух стран в преддверии юбилейной даты – 20-летия с момента подписания Договора о создании Союзного государства.

При обсуждении двусторонней повестки особое внимание было уделено проведению ряда совместных мероприятий на высшем и высоком уровнях, в том числе в рамках интеграционных объединений.

"Министры также обсудили проведение в Санкт-Петербурге в июле 2019 года шестого Форума регионов Беларуси и России, который будет посвящен гуманитарному и образовательному сотрудничеству между нашими странами, в том числе реализации совместных молодежных проектов", - отметили в белорусском ведомстве.

Традиционно особое внимание было уделено текущему состоянию и результатам двустороннего межмидовского взаимодействия. Лавров и Макей обсудили ход подготовки к подписанию осенью этого года Программы согласованных действий в области внешней политики государств – участников Договора о создании Союзного государства на 2020-2021 годы. Договорились подвести итоги реализации этих программ за последние двадцать лет в ходе осеннего заседания коллегий МИД двух стран.

Стороны с удовлетворением констатировали общность позиций Беларуси и России по наиболее важным вопросам международной повестки дня. Они отметили успешную координацию взаимодействия в рамках международных организаций и межгосударственных объединений.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам обеспечения региональной и международной безопасности. Главы ведомств договорились продолжить практику обсуждения этих вопросов с учетом постоянного роста напряженности и складывающей непростой обстановки в мире.

С учетом предстоящего знакового события – II Европейских игр, которые пройдут в Минске, Макей пригласил своего коллегу Лаврова посетить Беларусь во время этого масштабного спортивного мероприятия.