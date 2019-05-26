Источник материала: Интерфакс

Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) рекомендует отозвать регистрационные удостоверения фенспирид-содержащих лекарственных средств. Запрет на продажу и назначение этих лекарств в Беларуси был введет еще в феврале нынешнего года, напомнили в Минздраве.

"Сейчас идет речь, чтобы отзывать лицензии на производство именно этого вида лекарств в странах Европы. В Беларуси же решение оно было снято с продаж еще несколько месяцев назад", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось , распоряжение об изъятии препарата было издано министерством здравоохранения Беларуси 12 февраля 2019 года. Была приостановлена реализация в Беларуси некоторых лекарственных средств, содержащих в своем составе фенспирид – сироп и таблетки "Эреспал" (Франция), сироп и таблетки "Инспирон" (Украина), сироп "Сиресп" (Польша), сироп и таблетки "Фенспирид" (Беларусь).

По новым данным доклинических испытаний, проведенных компанией-производителем, фенспирид, входящий в состав "Эреспала", может влиять на удлинение интервала QT и, соответственно, на увеличение риска развития аритмии, включая угрожающую жизни желудочковую аритмию по типу "пируэт".