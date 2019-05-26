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В Европе хотят прекратить производство "Эреспала" и других фенспирид-содержащих препаратов
Источник материала: Интерфакс
Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) рекомендует отозвать регистрационные удостоверения фенспирид-содержащих лекарственных средств. Запрет на продажу и назначение этих лекарств в Беларуси был введет еще в феврале нынешнего года, напомнили в Минздраве.
"Сейчас идет речь, чтобы отзывать лицензии на производство именно этого вида лекарств в странах Европы. В Беларуси же решение оно было снято с продаж еще несколько месяцев назад", - отметили в ведомстве.
Как
По новым данным доклинических испытаний, проведенных компанией-производителем, фенспирид, входящий в состав "Эреспала", может влиять на удлинение интервала QT и, соответственно, на увеличение риска развития аритмии, включая угрожающую жизни желудочковую аритмию по типу "пируэт".
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Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) рекомендует отозвать регистрационные удостоверения фенспирид-содержащих лекарственных...
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