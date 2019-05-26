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Новый посол России прибудет в Минск 2 июня

27.05.2019 18:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Новый российский посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев 2 июня отправится в Минск, сообщил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

"Я хотел бы сообщить, что в наших переговорах принимал участие новый чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь Дмитрий Федорович Мезенцев, который уже в воскресенье отбывает к месту службы", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Как сообщалось ранее, 29 мая Мезенцев сложит полномочия члена Совета Федерации.

Предыдущий посол РФ в Беларуси Михаил Бабич был освобожден от должности указом президента России.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый российский посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев 2 июня отправится в Минск, сообщил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Москве с...
 
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