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Новый посол России прибудет в Минск 2 июня
Источник материала: Интерфакс
Новый российский посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев 2 июня отправится в Минск, сообщил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.
"Я хотел бы сообщить, что в наших переговорах принимал участие новый чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь Дмитрий Федорович Мезенцев, который уже в воскресенье отбывает к месту службы", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.
Как сообщалось ранее, 29 мая Мезенцев сложит полномочия члена Совета Федерации.
Предыдущий посол РФ в Беларуси Михаил Бабич был освобожден от должности указом президента России.
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Новый российский посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев 2 июня отправится в Минск, сообщил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Москве с...
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