Новый посол России прибудет в Минск 2 июня

Источник материала: Интерфакс

Новый российский посол в Беларуси Дмитрий Мезенцев 2 июня отправится в Минск, сообщил в понедельник глава МИД России Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

"Я хотел бы сообщить, что в наших переговорах принимал участие новый чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь Дмитрий Федорович Мезенцев, который уже в воскресенье отбывает к месту службы", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Как сообщалось ранее, 29 мая Мезенцев сложит полномочия члена Совета Федерации.

Предыдущий посол РФ в Беларуси Михаил Бабич был освобожден от должности указом президента России.