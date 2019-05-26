Глава МВД Британии заявил о намерении добиваться поста премьера

Источник материала: Интерфакс

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил о намерении вступить в борьбу за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, сообщает в понедельник телеканал Sky news.

"Я готов быть следующим лидером консерваторов и премьер-министром нашей великой страны", - сказал он.

"Наступило время восстановить доверие, добиться единства и создать новые возможности для нашей страны. Прежде всего, нам нужно добиться воплощения в жизнь Brexit", - отметил он.

При этом он указал на результаты голосования в Европарламент среди британских избирателей и подчеркнул, что при нынешних обстоятельствах необходимо реализовать Brexit и "восстановить доверие к нашей (британской - ИФ) демократии".

Ранее стало известно, что на выборах в Европарламент в Великобритании лидировала партия Brexit - объединение сторонников выхода Великобритании из ЕС. Эта партия набрала 31,6% голосов и получила 29 из 73 британских мест в Европарламенте.

В минувшую пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.

Впоследствии о желании побороться за пост премьера объявили министр иностранных дел Джереми Хант и министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.

Таким образом, отмечают западные СМИ, о намерении бороться за пост главы Консервативной партии объявили уже девять человек.

Кроме главы МВД Саджида Джавида, главы МИД Джереми Ханта и министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, потенциальными претендентами на этот пост являются считающийся фаворитом предвыборной гонки экс-глава МИД Борис Джонсон, экс-министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и Андреа Лидсом, на прошлой неделе покинувшая должность лидера палаты общин.