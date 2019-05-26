ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава МВД Британии заявил о намерении добиваться поста премьера

27.05.2019 18:36 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил о намерении вступить в борьбу за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, сообщает в понедельник телеканал Sky news.

"Я готов быть следующим лидером консерваторов и премьер-министром нашей великой страны", - сказал он.

"Наступило время восстановить доверие, добиться единства и создать новые возможности для нашей страны. Прежде всего, нам нужно добиться воплощения в жизнь Brexit", - отметил он.

При этом он указал на результаты голосования в Европарламент среди британских избирателей и подчеркнул, что при нынешних обстоятельствах необходимо реализовать Brexit и "восстановить доверие к нашей (британской - ИФ) демократии".

Ранее стало известно, что на выборах в Европарламент в Великобритании лидировала партия Brexit - объединение сторонников выхода Великобритании из ЕС. Эта партия набрала 31,6% голосов и получила 29 из 73 британских мест в Европарламенте.

В минувшую пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. В Великобритании пройдут выборы нового лидера консерваторов, который станет новым премьером.

Впоследствии о желании побороться за пост премьера объявили министр иностранных дел Джереми Хант и министр здравоохранения Мэттью Хэнкок.

Таким образом, отмечают западные СМИ, о намерении бороться за пост главы Консервативной партии объявили уже девять человек.

Кроме главы МВД Саджида Джавида, главы МИД Джереми Ханта и министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, потенциальными претендентами на этот пост являются считающийся фаворитом предвыборной гонки экс-глава МИД Борис Джонсон, экс-министр по делам Brexit Доминик Рааб, министр международного развития Рори Стюарт, бывший министр труда и пенсий Эстер Макви, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув и Андреа Лидсом, на прошлой неделе покинувшая должность лидера палаты общин.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава МВД Великобритании Саджид Джавид заявил о намерении вступить в борьбу за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, сообщает в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Оршанском районе школьник угнал «жигули» и протаранил забор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика