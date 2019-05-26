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Правительству Австрии вотум недоверия был вынесен впервые в истории – эксперт
Источник материала: Интерфакс
Вынесение вотума недоверия правительству канцлера Австрии Себастиана Курца стал уникальным случаем в истории страны, заявил "Интерфаксу" профессор политологии университета Инсбрука Герхард Манготт.
"Это первый случай, когда правительство сняли посредством вотума недоверия, такого у нас в Австрии еще не было. Это будет первый случай, когда будет сформировано правительство экспертов", - сказал Манготт.
По его словам, конституция страны такую возможность подразумевает, а законодательно на этот счет есть целый ряд правил.
"С чисто конституционно-правовой точки зрения нестабильности нет, а политически это, конечно, очень нестабильная ситуация, когда после распада коалиции АНП и АПС теперь парламент отказал в полномочиях и оставшемуся правительству", - сказал политолог.
Канцлеру Курцу вынесли вотум недоверия в результате скандала вокруг экс-вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе. После того, как в прессе появилось видео с участием Штрахе, на котором он соглашается принять деньги на ведение избирательной кампании, вице-канцлер подал в отставку.
Правительство Курца было сформировано силами Австрийской народной партии (АНП), которую он возглавляет, и правой Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой был Штрахе.
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Вынесение вотума недоверия правительству канцлера Австрии Себастиана Курца стал уникальным случаем в истории страны, заявил "Интерфаксу" профессор политологии...
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