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Правительству Австрии вотум недоверия был вынесен впервые в истории – эксперт

27.05.2019 18:07 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Вынесение вотума недоверия правительству канцлера Австрии Себастиана Курца стал уникальным случаем в истории страны, заявил "Интерфаксу" профессор политологии университета Инсбрука Герхард Манготт.

"Это первый случай, когда правительство сняли посредством вотума недоверия, такого у нас в Австрии еще не было. Это будет первый случай, когда будет сформировано правительство экспертов", - сказал Манготт.

По его словам, конституция страны такую возможность подразумевает, а законодательно на этот счет есть целый ряд правил.

"С чисто конституционно-правовой точки зрения нестабильности нет, а политически это, конечно, очень нестабильная ситуация, когда после распада коалиции АНП и АПС теперь парламент отказал в полномочиях и оставшемуся правительству", - сказал политолог.

Канцлеру Курцу вынесли вотум недоверия в результате скандала вокруг экс-вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе. После того, как в прессе появилось видео с участием Штрахе, на котором он соглашается принять деньги на ведение избирательной кампании, вице-канцлер подал в отставку.

Правительство Курца было сформировано силами Австрийской народной партии (АНП), которую он возглавляет, и правой Австрийской партии свободы (АПС), лидером которой был Штрахе.

 
 
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Вынесение вотума недоверия правительству канцлера Австрии Себастиана Курца стал уникальным случаем в истории страны, заявил "Интерфаксу" профессор политологии...
 
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