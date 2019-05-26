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Беларусь намерена наращивать экспорт молочной продукции за счет рынков Азии, Африки и Персидского залива

27.05.2019 18:04 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Беларусь рассматривает страны Азии, Персидского залива и Африки как опорные точки для роста экспорта молочной продукции, сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов на VII летнем молочном саммите в Санкт-Петербурге в понедельник.

"На основе изучения конъюнктуры и тенденций развития региональных рынков, применяемых ими тарифных и нетарифных мер регулирования импорта, министерством выведены наиболее приоритетные направления развития экспорта молочной продукции. (…)  В качестве опорных точек расширения географии экспорта определены страны Азии, Персидского залива и Африки, которые исторически являются импортерами молочной продукции", - сказал Богданов.

Он сообщил, что в 2018 году экспорт белорусской "молочки" в страны Азии и Океании в стоимостном выражении уже вырос в 2,6 раза, Африки – в 7 раз.

"Сформированы традиционные географические  направления торговли – это Вьетнам, Китай, Монголия, Саудовская Аравия, Турция, Ливия и другие страны", - отметил Богданов.

Представитель Минсельхозпрода привел в пример Китай - для поставок молочной продукции туда уже сертифицированы 54 белорусских предприятия.  "Выручка от реализации молочной продукции в Поднебесную в 2018 году сложилась в объеме $60,5 млн и превысила уровень 2017 года в 9 раз. В натуральном выражении поставлено 186 тыс. тонн молока и молокопродуктов в пересчете на молоко, что в 13 раз больше уровня предыдущего года", - сообщил Богданов, уточнив, что основу экспорта в Китай формирует молочная сыворотка и сухое молоко.

"В январе-марте 2019 года от экспорта молочной продукции в Китай уже выручено $6 млн, что в 3 раза превысило объемы соответствующего периода 2018 года", - проинформировал он. В натуральном выражении поставки составили 16 тыс. тонн (рост в 3,2 раза).

Богданов отметил, что  значительному росту экспорта в Китай способствовали поставки сухих молочных продуктов в формате полноконтейнерных поездов в рамках инициативы "Один пояс – один путь". "Готовится к отгрузке уже шестой полноконтейнерный поезд. Каждый поезд – это 1 тыс. тонн молока и молочных продуктов", - заметил он.

 
 
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Беларусь рассматривает страны Азии, Персидского залива и Африки как опорные точки для роста экспорта молочной продукции, сообщил начальник главного управления...
 
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