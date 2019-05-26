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Белорусско-российская группа по интеграции в ближайшее время внесет предложения по снижению разногласий – Макей

27.05.2019 17:45 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Белорусско-российская группа по дальнейшему развитию интеграции, созданная по поручению президентов двух стран, в ближайшее время доложит о результатах своей работы, сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым в понедельник в Москве.

"С учетом недавней встречи премьер-министров двух стран рабочая группа в ближайшее время сможет доложить конкретные результаты работы по снижению имеющихся разногласий", - сказал Макей, которого цитирует госагентство БелТА.

В минувшую пятницу премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что Минск и Москва договорились до 21 июня подготовить программу действий по интеграционному взаимодействию в Союзном государстве. К этой дате обновленный документ должен быть представлен на рассмотрение глав правительств.

В ходе встречи с Медведевым Румас отметил, что позиции Беларуси и РФ по теме интеграции сходятся на 70%. "На 70% наши позиции сходятся, сегодня хотел бы по оставшимся 30% понять, где у нас в чем различия, и какие развязки есть", - сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусско-российская группа по дальнейшему развитию интеграции, созданная по поручению президентов двух стран, в ближайшее время доложит о результатах своей...
 
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