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ЕРИП запустит проект по биометрической идентификации пользователей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ЕРИП поделился планами запуска уже в этом году удалённой биометрической идентификации пользователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предполагается, что будут использоваться два способа распознавания – по лицу и голосу. Предусмотрена обязательная так называемая «проверка живости». Система убедится, что перед ней живой человек, а не фотография. После этого, клиент попадает в приложение банка, где сможет провести различные платежи.
В компании говорят, что биометрия не будет заменой стандартной идентификации. Она станет дополнительным вариантом либо основным для отдельных услуг. Сейчас активно идёт тестирование, ожидается, что система будет запущена в ближайшие месяцы.
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Новости Беларуси. ЕРИП поделился планами запуска уже в этом году удалённой биометрической идентификации пользователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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