ЕРИП запустит проект по биометрической идентификации пользователей

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ЕРИП поделился планами запуска уже в этом году удалённой биометрической идентификации пользователей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что будут использоваться два способа распознавания – по лицу и голосу. Предусмотрена обязательная так называемая «проверка живости». Система убедится, что перед ней живой человек, а не фотография. После этого, клиент попадает в приложение банка, где сможет провести различные платежи.





В компании говорят, что биометрия не будет заменой стандартной идентификации. Она станет дополнительным вариантом либо основным для отдельных услуг. Сейчас активно идёт тестирование, ожидается, что система будет запущена в ближайшие месяцы.