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«БелДжи» в июне начнёт набирать и обучать рабочих
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «БелДжи» вышел на рентабельную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По итогам первого квартала чистая прибыль превысила 12 миллионов рублей. Руководство компании уверено, что достигнутые показатели удастся не только сохранить, но и улучшить. Заказы на третий квартал уже составляют 3 тысячи машин в месяц.
В связи с высоким спросом на продукцию, завод в июне начинает набирать и обучать рабочих для организации двухсменного режима. Сейчас на предприятии трудятся более 1200 человек. Средняя зарплата около тысячи рублей.
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Новости Беларуси. «БелДжи» вышел на рентабельную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам первого квартала чистая прибыль превысила 12...
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