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Новости экономики за 27.05.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В «Великом камне» появится инновационный центр, а ЕРИП готов запустить биометрическую идентификацию пользователей.
Об этом и не только через несколько минут – в экономическом обзоре СТВ.
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Новости Беларуси. В «Великом камне» появится инновационный центр, а ЕРИП готов запустить биометрическую идентификацию пользователей. Об этом и не только через...
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