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Сергей Гуренко может снова возглавить минское «Динамо»

27.05.2019 19:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как стало известно Tribuna.com, белорусский специалист Сергей Гуренко может возглавить минское «Динамо».


Сергей Гуренко. Фото: pressball.by

Сергей Гуренко возглавлял «Динамо» с мая 2017-го до января 2019 года. После того как специалист покинул команду, ее принял украинец Роман Пилипчук.

Под руководством Гуренко «Динамо» в прошлом сезоне заняло третье место, а в позапрошлом — второе, уступив БАТЭ лишь по дополнительным показателям.

Сергей Гуренко посетил недавний матч минчан с «Ислочью» (1:0) в компании Сергея Омельянчука, который входил в штаб специалиста в «Динамо».

Сам Гуренко в разговоре с корреспондентом «Прессбола» не подтвердил информацию о приходе в «Динамо». По сведениям «Прессбола», на должность наставника «Динамо» рассматриваются и другие кандидатуры.

После 9 туров с 16 очками минское «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице нынешнего чемпионата страны. Впереди «Динамо-Брест» — 23 очка, БАТЭ — 21, «Шахтер» — 21, «Ислочь» — 18 и «Торпедо-БелАЗ» — 17.

С июля минское «Динамо» покинут генеральный директор Сергей Перников и спортивный директор Виталий Булыга.

Пост генерального директора займет главный тренер мини-футбольной «Столицы» и сборной Беларуси по мини-футболу Андрей Толмач.

 
Теги: Брест
 
 
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Белорусский специалист Сергей Гуренко может снова возглавить минское «Динамо».
 
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