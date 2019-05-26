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Сергей Гуренко может снова возглавить минское «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Как стало известно
Сергей Гуренко возглавлял «Динамо» с мая 2017-го до января 2019 года. После того как специалист покинул команду, ее принял украинец Роман Пилипчук.
Под руководством Гуренко «Динамо» в прошлом сезоне заняло третье место, а в позапрошлом — второе, уступив БАТЭ лишь по дополнительным показателям.
Сергей Гуренко посетил недавний матч минчан с «Ислочью» (1:0) в компании Сергея Омельянчука, который входил в штаб специалиста в «Динамо».
Сам Гуренко в разговоре с корреспондентом
После 9 туров с 16 очками минское «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице нынешнего чемпионата страны. Впереди «Динамо-Брест» — 23 очка, БАТЭ — 21, «Шахтер» — 21, «Ислочь» — 18 и «Торпедо-БелАЗ» — 17.
С июля минское «Динамо» покинут генеральный директор Сергей Перников и спортивный директор Виталий Булыга.
Пост генерального директора
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Белорусский специалист Сергей Гуренко может снова возглавить минское «Динамо».
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