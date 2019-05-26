Лавров: Стоит очередь стран, мечтающих о соглашении с ЕАЭС по либерализации торговли

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Евразийский интеграционный проект на практике доказал свою востребованность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Москве.

«ЕАЭС несомненно состоялся. Устойчиво растет товарооборот между странами-участниками этого объединения. Растет и внешнеторговый оборот всей пятерки с внешними партнерами. Стоит, без преувеличения, очередь из желающих заключить с ЕАЭС договоренности о либерализации взаимной торговли. Первое соглашение о создании такой зоны свободной торговли уже заключено с Вьетнамом, и оно действует», – отметил Лавров.

«Действительно, нам удалось за эти пять лет создать работоспособную систему многостороннего экономического сотрудничества, в результате которой мы увеличили взаимный товарооборот между нашими странами. Интерес, как сказал Сергей Викторович, к этому союзу со стороны внешних игроков тоже растет», – подчеркнул в свою очередь Владимир Макей.

29 мая в Нур-Султане соберутся лидеры стран евразийской пятерки. Там пройдет саммит на высшем уровне.