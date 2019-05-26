Представлено новое поколение BMW первой серии: хэтчбек стал переднеприводным

Источник материала: Tut.by

Компания BMW сегодня обнародовала информацию о новой «пятидверке» первой серии с индексом F40 — компактный автомобиль переехал на новую платформу и сменил компоновку.





Новая «единичка» — не первая модель марки с основным передним приводом. В гамме BMW есть минивэны второй серии, кроссовер X1 и X2, а в Китае достаточно долгое время продается седан первой серии. В основу третьего поколения «единички» легла новая платформа с основным передним приводом и поперечным расположением двигателя вместо прежней заднеприводной архитектуры с продольным размещением силового агрегата.





Отличить новую первую серию от машины прежнего поколения можно всего по одной детали — это увеличенные и сросшиеся «ноздри» радиаторной решетки. Обычно со сменой поколений модели прибавляют в габаритах, но новая «единичка», напротив, слегка уменьшилась в длину — при 4319 мм от носа до хвоста новинка на 5 мм короче предшественницы, колесная база сократилась на 20 мм (до 2670 мм). При этом «единичка» вширь раздалась на 34 мм (до 1799 мм), прибавка по высоте составила 13 мм (1434 мм). На 20 л увеличился объем багажника — теперь он равен 380 л, а сложенными сиденьями заднего ряда речь идет о 1200 л.





В «базе» у хэтчбека — 8,8-дюймовый тачскрин мультимедиа-системы с возможностью управления жестами, в распоряжении самых богатых версий экран с диагональю 10,25 дюймов и цифровая комбинация приборов. Среди новых для первой серии опций — стеклянная панорамная крыша, электропривод задней двери и 19-дюймовые колесные диски.





Сменив компоновку, баварская «единичка» лишилась шестицилиндровых двигателей. Самые простые версии по-прежнему довольствуются трехцилиндровыми моторами объемом 1,5 л — бензиновым с отдачей 140 л.с. и 220 Нм крутящего момента и дизельным с 116 л.с. и 270 Нм. Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» либо 7-ступенчатый «робот». «Механика» предусмотрена и для модификации 118d с дизельной «четверкой» 2.0, развивающей 150 л.с. и 350 Нм, но альтернативный вариант коробки передач предусматривает 8-ступенчатый «автомат».





Самый мощный дизель в гамме на версии 120d xDrive — объемом 2 л, со 190 л.с. и 400 Нм — работает в связке с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Наконец, «разогретая» версия M135i xDrive располагает бензиновой турбо-«четверкой» мощностью 306 л.с. (крутящий момент — 450 Нм), которая не так давно прописалась под капотом «заряженных» Mini Clubman и Countryman . Разгон до 100 км/ч у нее занимает 4,8 секунды (с пакетом M Performance — на 0,1 секунды быстрее), максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.





Европейские продажи новой первой серии начнутся этой осенью — вскоре после показа на широкой публике, который состоится на автосалоне во Франкфурте. В Германии цены на новинку будут начинаться от 28 200 евро.