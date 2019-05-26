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Пробег — 50 лет. Юбилей легендарной группы "Машина времени"

27.05.2019 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

27 мая 1969 года пятеро московских старшеклассников создали рок-группу, которая стала легендой советской и российской сцены.

Пробег — 50 лет. Юбилей легендарной группы "Машина времени"
Группа Машина времени b2club.ru
Тогда, наверное, никто из них не подозревал, что "Машина времени" просуществует полвека. И по-прежнему будет собирать залы. Мы подготовили несколько фактов об этих мастодонтах русского рока, пишет life.ru

"Машина времени" появилась в Москве в 1969-м — в один год с группами Uriah Heep, Judas Priest, ZZ Top, "Песняры" и "Земляне"

Первое название группы — Time Machines ("Машины времени"). Первый подпольный альбом 1969 года был на английском языке.



Первый гонорар — 600 рублей — группа получила не за музыку, а за роль музыкантов в фильме "Афоня" 1974 года

Первая известность пришла в 1976 году на фестивале в Таллине. Но первый официальный альбом появился лишь в 1986 году

За всё время существования в "Машине времени" играло 32 человека. Сейчас музыкантов семеро

Дольше всего в группе играют:

Андрей Макаревич — 50 лет

Александр Кутиков — 44 года

Валерий Ефремов — 40 лет

У "Машины времени"

13 официальных альбомов

и 170 песен.

Если играть их подряд, концерт продлится 10 часов.

Главные народные хиты

"Новый поворот" и "Птица удачи" были написаны в 1979 году. Каждый спели больше 1000 раз.

Если бы 50 лет "Машина времени" выступала каждый день, она бы дала 18 262 концерта.



 
 
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27 мая 1969 года пятеро московских старшеклассников создали рок-группу, которая стала легендой советской и российской сцены.
 
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