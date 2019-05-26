life.ru Тогда, наверное, никто из них не подозревал, что "Машина времени" просуществует полвека. И по-прежнему будет собирать залы. Мы подготовили несколько фактов об этих мастодонтах русского рока, пишет





"Машина времени" появилась в Москве в 1969-м — в один год с группами Uriah Heep, Judas Priest, ZZ Top, "Песняры" и "Земляне"





Первое название группы — Time Machines ("Машины времени"). Первый подпольный альбом 1969 года был на английском языке.













Первый гонорар — 600 рублей — группа получила не за музыку, а за роль музыкантов в фильме "Афоня" 1974 года





Первая известность пришла в 1976 году на фестивале в Таллине. Но первый официальный альбом появился лишь в 1986 году





За всё время существования в "Машине времени" играло 32 человека. Сейчас музыкантов семеро





Дольше всего в группе играют:





Андрей Макаревич — 50 лет





Александр Кутиков — 44 года





Валерий Ефремов — 40 лет





У "Машины времени"





13 официальных альбомов





и 170 песен.





Если играть их подряд, концерт продлится 10 часов.





Главные народные хиты





"Новый поворот" и "Птица удачи" были написаны в 1979 году. Каждый спели больше 1000 раз.





Если бы 50 лет "Машина времени" выступала каждый день, она бы дала 18 262 концерта.







