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Пробег — 50 лет. Юбилей легендарной группы "Машина времени"
Источник материала: Партизан
27 мая 1969 года пятеро московских старшеклассников создали рок-группу, которая стала легендой советской и российской сцены.
Группа Машина времени b2club.ru
Тогда, наверное, никто из них не подозревал, что "Машина времени" просуществует полвека. И по-прежнему будет собирать залы. Мы подготовили несколько фактов об этих мастодонтах русского рока, пишет
"Машина времени" появилась в Москве в 1969-м — в один год с группами Uriah Heep, Judas Priest, ZZ Top, "Песняры" и "Земляне"
Первое название группы — Time Machines ("Машины времени"). Первый подпольный альбом 1969 года был на английском языке.
Первый гонорар — 600 рублей — группа получила не за музыку, а за роль музыкантов в фильме "Афоня" 1974 года
Первая известность пришла в 1976 году на фестивале в Таллине. Но первый официальный альбом появился лишь в 1986 году
За всё время существования в "Машине времени" играло 32 человека. Сейчас музыкантов семеро
Дольше всего в группе играют:
Андрей Макаревич — 50 лет
Александр Кутиков — 44 года
Валерий Ефремов — 40 лет
У "Машины времени"
13 официальных альбомов
и 170 песен.
Если играть их подряд, концерт продлится 10 часов.
Главные народные хиты
"Новый поворот" и "Птица удачи" были написаны в 1979 году. Каждый спели больше 1000 раз.
Если бы 50 лет "Машина времени" выступала каждый день, она бы дала 18 262 концерта.
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27 мая 1969 года пятеро московских старшеклассников создали рок-группу, которая стала легендой советской и российской сцены.
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