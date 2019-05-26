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Белорусско-китайское предприятие «БелДжи» в 2020 году начнет выпуск компактного кроссовера Geely SX11. Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности директора СЗАО «БелДжи», первый заместитель министра промышленности Геннадий Свидерский 27 мая в ходе пресс-тура.





По его словам, машинокомплект кроссовера SX11, который также называют молодежной моделью Geely, в июне поступит для сборки и проведения испытаний. «Для вывода на белорусский рынок новой модели потребуется полный цикл испытаний, который будет проводиться в текущем году. Но мы намерены расширить свою линейку выпускаемых кроссоверов. И я уверен в том, что мы будем ставить модель SX11 на конвейер в 2020 году. Это хорошая и востребованная модель», — рассказал Свидерский.





При этом, по его словам, серийный выпуск кроссовера SX11, по всей видимости, потребует снятия с производства какой-то из ныне стоящих на конвейере «БелДжи» моделей. «Вряд ли мы сможем четыре модели одновременно вести на конвейере. Не исключено, что от какой-то из них придется отказаться», — сказал и.о. директора предприятия.





Кроме того, «БелДжи» планирует ограниченную в объемах сборку седана представительского класса Geely Emgrand GT. «Есть ряд клиентов премиум-класса, а также государственных органов, которые хотели бы иметь такой представительский седан. Поэтому мы сейчас параллельно с SX11 будем проводить и сертификацию Emgrand GT», — сообщил Свидерский.





По его словам, полномасштабная сборка такой модели не планируется. «Потому что мы думаем, что это все-таки модель ограниченного применения», — отметил Свидерский.





На заводе «БелДжи» (Борисовский район) примерно за год с начала серийного производства Geely выпущено более 15 тысяч автомобилей. В настоящее время на предприятии производят три модели: кроссоверы Atlas (от 35 200 рублей) и Emgrand X7 (от 29 900 рублей), а также седан Emgrand 7 (от 23 000 рублей).





В этом году на «БелДжи» планируется выпустить 22 тысячи автомобилей и реализовать в Беларуси порядка 7 тысяч единиц, а также 15 тысяч — в России. В целом первая очередь производства рассчитана на выпуск 60 тысяч автомобилей в год.









Белорусско-китайское ЗАО «БелДжи» создано в 2011 году. Акционерами являются ОАО «БелАЗ» (52,49%), Zhejang Jirun Automobile Co. Ltd. (33,35%), СЗАО «Союзавтотехнологии» (6,47%), CITIC International Investment Limited (4,96%), ОАО «БАТЭ» (2,7%).



