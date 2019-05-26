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Канцлеру Австрии вынесли вотум недоверия

27.05.2019 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австрии. Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование состоялось на экстренном заседании Национального совета в Вене.

Канцлеру Австрии вынесли вотум недоверия

Это стало первым подобным случаем в послевоенной истории страны. Теперь президент Австрии должен назначить нового канцлера и привести к присяге его правительство. До этого момента Курц и его кабинет министров будут оставаться у власти.

Канцлеру Австрии вынесли вотум недоверия

Вопрос о вынесении вотума недоверия действующему канцлеру был поднят оппозицией на фоне политического кризиса в стране.

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Новости Австрии. Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству,  сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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