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Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Луганщине

27.05.2019 19:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в н.п.Станица Луганская и Счастье, сообщает пресс-служба главы государства.

"Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений. В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров", - говорится в обнародованном на сайте главы Украинского государства в понедельник вечером сообщении.

Осмотрев бытовые условия, в которых находятся военнослужащие, Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения.

"Условия для военных, защищающих Украины, должны быть нормальными", - сказал он.

Кроме того, президент заслушал доклад командующего операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в н.п.Станица Луганская и Счастье, сообщает...
 
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