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Группа «Руки вверх» с концертом вновь покорит Солигорск: где, когда, почём? Билеты уже в продаже.

27.05.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


17 мая 2019 16:27 3756

Группа "Руки вверх" с концертом вновь покорит Солигорск: где, когда, почём? Билеты уже в продаже.

Автор: Эдуард Кидяев.

Мы ждали 2 года! Руки вверх возвращаются! Будет еще круче! Больше драйва и энергетики! Новые сюрпризы ждут вас! Зажигаем 6 октября, в воскресенье 19:00! Аншлаг гарантирован! Не откладывай покупку билетов!

Группа «Руки вверх» с концертом вновь покорит Солигорск: где, когда, почём? Билеты уже в продаже.

За всю историю своего существования группа «Руки вверх!»записала множество хитов, получила массу наград и премий, а по количеству выступлений стала лидером на российской сцене. Спустя много лет «Руки вверх!» продолжают дарить людям эмоции и заставлять залы танцевать, собирая аншлаги как в родной стране, так и за рубежом как среди своих преданных поклонников из 90-х, так и среди современной молодежи. преданных поклонников из 90-х, так и среди современной молодежи.

Группа «Руки вверх» с концертом вновь покорит Солигорск: где, когда, почём? Билеты уже в продаже.

Но самое главное то, что концерт «Руки Вверх!» это всегда — эксклюзивная постановка, специальные видеоинсталляции, бешеная энергетика, танцы всем залом, бесценная возможность вернуться в свою юность — все это лишь малая часть того, что ожидает зрителей на большом концерте в нашем городе.

Легендарная группа «Руки Вверх!», в апреле 2018 года дважды собравшая полный «Олимпийский» и рекордные шестьдесят тысяч зрителей со своим грандиозным шоу «Руки Вверх! Лучшее за 20 лет!», 6 октября выступят в Солигорске с новой программой «22». Танцевальные хиты на все времена и совершенно новые песни в живом исполнении коллектива снова раскачают!

Группа «Руки вверх» с концертом вновь покорит Солигорск: где, когда, почём? Билеты уже в продаже.

Стоимость билетов: трибуна — 40,50,60,80 рублей, танцпол — 60 рублей.

Приобретайте билеты в кассах Спортивно-зрелищного комплекса, Заслонова, 25.

Телефоны для справок: 22 12 49, 29 592 02 03.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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17 мая 2019 16:27 3756 Группа "Руки вверх" с концертом вновь покорит Солигорск:...
 
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