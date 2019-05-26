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Группа «Руки вверх» с концертом вновь покорит Солигорск: где, когда, почём? Билеты уже в продаже.
27.05.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
17 мая 2019 16:27 3756
Группа "Руки вверх" с концертом вновь покорит Солигорск: где, когда, почём? Билеты уже в продаже.
Мы ждали 2 года! Руки вверх возвращаются! Будет еще круче! Больше драйва и энергетики! Новые сюрпризы ждут вас! Зажигаем 6 октября, в воскресенье 19:00! Аншлаг гарантирован! Не откладывай покупку билетов!
За всю историю своего существования группа «Руки вверх!»записала множество хитов, получила массу наград и премий, а по количеству выступлений стала лидером на российской сцене. Спустя много лет «Руки вверх!» продолжают дарить людям эмоции и заставлять залы танцевать, собирая аншлаги как в родной стране, так и за рубежом как среди своих преданных поклонников из 90-х, так и среди современной молодежи. преданных поклонников из 90-х, так и среди современной молодежи.
Но самое главное то, что концерт «Руки Вверх!» это всегда — эксклюзивная постановка, специальные видеоинсталляции, бешеная энергетика, танцы всем залом, бесценная возможность вернуться в свою юность — все это лишь малая часть того, что ожидает зрителей на большом концерте в нашем городе.
Стоимость билетов: трибуна — 40,50,60,80 рублей, танцпол — 60 рублей.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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17 мая 2019 16:27 3756 Группа "Руки вверх" с концертом вновь покорит Солигорск:...
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