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Роналду купил автомобиль, названный в честь легенды Формулы-1
Источник материала: Партизан
В автопарке нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду пополнение, о чем он сообщил в
32-летний португалец опубликовал видео с заездом на McLaren Senna в гараж собственного дома в Турине.
Суперкар был показан на Женевском автосалоне в 2018 году. Спортивный автомобиль назван в честь бразильского гонщика Формулы-1 Айртона Сенны. Машина стоит около миллиона евро, сообщает A Bola, пишет
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Португалец пополнил автопарк и поделился новостью с болельщиками.
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