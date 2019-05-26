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Конте возглавит «Интер» в ближайшие дни. За три года он заработает 36 млн евро
Источник материала: Партизан
«Интер» на этой неделе объявит о назначении Антонио Конте новым главным тренером.
Это может произойти уже в среду, если к этому времени миланский клуб успеет расстаться с Лучано Спаллетти, пишет
Конте подпишет с «Интером» 3-летний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.
В субботу Конте вместе с руководством клуба посетит финал Лиги чемпионов в Мадриде между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».
На ближайшие недели также запланированы поездка в Китай и встреча с владельцем «Интера» Чжаном Цзиньдунем.
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«Интер» на этой неделе объявит о назначении Антонио Конте новым главным тренером.
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