ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лавров: Россия и Беларусь завершают согласование документа о взаимном признании виз

27.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь завершают процесс согласования документа о взаимном признании виз, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем, передает БЕЛТА.

«По этому документу завершаются процедуры, которые позволят его в обозримом будущем подписать», – сказал руководитель российского дипведомства.

После подписания документа иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в Россию. По аналогичному принципу граждане с российской визой смогут посещать Беларусь. 

Также министры иностранных дел Беларуси и России подтвердили заинтересованность двух стран в развитии интеграционных процессов. В частности речь шла о сотрудничестве в рамках ЕАЭС. 

«Стоит, без преувеличения, очередь из желающих заключить с ЕАЭС договоренности о либерализации взаимной торговли. Первое соглашение о создании такой зоны свободной торговли уже заключено с Вьетнамом, и оно действует. Заключено временное соглашение с Ираном. Ведутся переговоры с Сингапуром, Израилем, целым рядом других стран, в том числе за пределами евразийского континента, включая Латинскую Америку… Так что планы развития союза существуют», – отметил Сергей Лавров на брифинге.

Напомним, в Нур-Султане 29 мая пройдет очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета под председательством лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Оно приурочено к 25-летию идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о ЕАЭС. 

Речь зашла и о Союзном государстве. Владимир Макей подчеркнул, что положения Договора о создании Союзного государства не требуют пересмотра. 

Кроме того, на встрече стороны обсудили и вопросы внешней политики. По словам Лаврова, Москва и Минск озабочены активной деятельностью НАТО вблизи своих границ. 

«Говорили о проблематике нераспространения, контроля над вооружениями, выразили озабоченность активизацией деятельности НАТО вблизи наших границ», – сказал министр. По словам Лаврова, Россия и Беларусь призывают западных партнеров уважать принцип равной и неделимой безопасности, соблюдать взятые на себя обязательства, в том числе по линии ОБСЕ.

«Коротко говоря, наша базовая цель – вернуться к базовым принципам Хельсинского заключительного акта, придать им второе дыхание в интересах преодоления кризиса доверия», – отметил Сергей Лавров. 

Лавров и Макей, кроме того, говорили об укреплении сотрудничества. Министр иностранных дел Беларуси выразил надежду, что его российский коллега найдет возможность посетить II Европейские игры в Минске в конце июня. А осенью МИД Беларуси и России планируют провести совместное заседание коллегий.

Обсуждались контакты и на высшем уровне. Как заявил Владимир Макей, планируется, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в июле примут участие в VI Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в Санкт-Петербурге.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главы МИД России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей провели совместную пресс-конференцию в Москве по итогам переговоров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Группа «Руки вверх» с концертом вновь покорит Солигорск: где, когда, почём? Билеты уже в продаже.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика