Лавров: Россия и Беларусь завершают согласование документа о взаимном признании виз

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь завершают процесс согласования документа о взаимном признании виз, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем, передает БЕЛТА .

«По этому документу завершаются процедуры, которые позволят его в обозримом будущем подписать», – сказал руководитель российского дипведомства.

После подписания документа иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в Россию. По аналогичному принципу граждане с российской визой смогут посещать Беларусь.

Также министры иностранных дел Беларуси и России подтвердили заинтересованность двух стран в развитии интеграционных процессов. В частности речь шла о сотрудничестве в рамках ЕАЭС.

«Стоит, без преувеличения, очередь из желающих заключить с ЕАЭС договоренности о либерализации взаимной торговли. Первое соглашение о создании такой зоны свободной торговли уже заключено с Вьетнамом, и оно действует. Заключено временное соглашение с Ираном. Ведутся переговоры с Сингапуром, Израилем, целым рядом других стран, в том числе за пределами евразийского континента, включая Латинскую Америку… Так что планы развития союза существуют», – отметил Сергей Лавров на брифинге.

Напомним, в Нур-Султане 29 мая пройдет очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета под председательством лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Оно приурочено к 25-летию идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и 5-летию подписания договора о ЕАЭС.

Речь зашла и о Союзном государстве. Владимир Макей подчеркнул, что положения Договора о создании Союзного государства не требуют пересмотра.

Кроме того, на встрече стороны обсудили и вопросы внешней политики. По словам Лаврова, Москва и Минск озабочены активной деятельностью НАТО вблизи своих границ.

«Говорили о проблематике нераспространения, контроля над вооружениями, выразили озабоченность активизацией деятельности НАТО вблизи наших границ», – сказал министр. По словам Лаврова, Россия и Беларусь призывают западных партнеров уважать принцип равной и неделимой безопасности, соблюдать взятые на себя обязательства, в том числе по линии ОБСЕ.

«Коротко говоря, наша базовая цель – вернуться к базовым принципам Хельсинского заключительного акта, придать им второе дыхание в интересах преодоления кризиса доверия», – отметил Сергей Лавров.

Лавров и Макей, кроме того, говорили об укреплении сотрудничества. Министр иностранных дел Беларуси выразил надежду, что его российский коллега найдет возможность посетить II Европейские игры в Минске в конце июня. А осенью МИД Беларуси и России планируют провести совместное заседание коллегий.

Обсуждались контакты и на высшем уровне. Как заявил Владимир Макей, планируется, что президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в июле примут участие в VI Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в Санкт-Петербурге.