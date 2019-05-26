Сотрудники МЧС спасли застрявшую в окне ласточку

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычное происшествие во Фрунзенском районе. В одной из многоэтажек на улице Якубовского спасатели приехали, чтобы спасти ласточку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





На 4 этаже птица запуталась в проеме окна. С помощью выдвижной лестницы ее освободили.